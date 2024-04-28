Даже стирать не придется: как очистить подушку простыми средствами

Не обязательно стирать подушку, чтобы она была свежей и чистой

Подушка – это залог здорового и комфортного сна. Если он грязный или имеет неприятный запах, наше самочувствие может ухудшиться. Раньше мы рассказывали, как убрать следы от карандашей из обоев, а теперь делимся, как освежить и очистить подушку без стирки.

Желтые пятна появляются на подушке из-за выделения пота спящего на ней человека и пыли. Удалить их непросто, но, возможно, если знать, как это делать. Лайфхаком поделились на портале "Любимая".

Как очистить подушку без стирки

1 метод

Вам понадобятся:

сок лимона;

кухонная соль;

губка;

чистая мягкая ткань.

Способ применения:

Намочите грязные участки лимонным соком и засыпьте поверх солью. Оставьте примерно на 7 минут. Мягкой стороной чистой губки аккуратно протрите обработанные места. Ткань смочите в теплой воде и уберите остатки соли. Вывешиваем подушку на открытом воздухе.

2 метод

Вам понадобятся:

перекись водорода (3%);

ватный диск;

вода;

чистая мягкая ткань.

Способ применения:

Перекись и воду смешиваем и в соотношении 1:1. Смачиваем в получившемся растворе ватный диск. Прикладываем спонжик на загрязненный участок и оставляем на 10-15 минут. Чистой тканью, смоченной в теплой воде, протираем обработанное место. Этот метод идеально подходит для удаления новых пятен.

Каждый из методов следует проверить на маленьком незаметном участке подушки, чтобы не повредить ткань. Слишком много соли или перекиси использовать не стоит – они могут разъесть ткань. Подушка должна полностью высохнуть после применения этих методов, только тогда на ней можно спать.

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