У ресторанах готують особливі котлети: інгредієнти, які жоден кухар не додасть до фаршу

Секрети ідеальних котлет

Ми розповідали, як швидко чистити варені яйця. Тепер ділимось порадами, які дозволять приготувати котлети не гірше, ніж в ресторані.

Важливо знати не лише рецепти, але й те, чого не слід додавати до фаршу. Розповідаємо про це разом із Pixelinform.

Зокрема, варто відмовитись від цих інгредієнтів:

Хліб — робить котлети жорсткішими та псує їхню текстуру. Крім того, хліб вбирає вологу, що робить котлети сухими.

Яйця — їх використовують лише для зв'язування фаршу, якщо додається хліб. Проте, професійні кулінари рекомендують використовувати лише жовток, щоб не робити котлети жорсткими.

Майонез — він робить котлети жирними та псує їхню текстуру. Крім того, майонез може приховувати недоліки фаршу.

Краще додайте молоко або вершки: вони роблять котлети соковитими та ніжними. Хліб можна замінити панірувальними сухарями. Дайте фаршу "відпочити" 30 хвилин перед формуванням котлет. Не пересмажуйте котлети, щоб вони не стали сухими.

Дотримуючись цих простих правил, ви зможете приготувати чудові котлети. Також ми ділились порадою, яка допоможе приготувати найсмачніший холодець.