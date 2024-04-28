Таропрогноз на 29 квітня 2024: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

День має бути дуже хорошим

У понеділок, 29 квітня 2024 року, у багатьох буде дуже вдалий день для роботи та вкладень, однак у деяких не обійдеться і без фінансових ризиків.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на двадцять дев’ятий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Туз мечів, перевернутий Туз пентаклів, Шістка пентаклів

Туз мечів

Цей меч обіцяє Вам тріумф та перемоги у понеділок. Ви можете досягти процвітання, особливо якщо працюєте мізками, а не грубою силою. Ваші рішення будуть вірними та допоможуть наблизитися до успіху.

Перевернутий Туз пентаклів

Це карта багатства, успіху у справах та матеріального благополуччя, однак у перевернутому положенні вона вказує ще й на те, що все це може бути втрачено. Краще утримайтеся поки що від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити або витратити на зло.

Шістка пентаклів

У понеділок у Вас випаде сприятливий день для вкладень. Також допоможіть тому, хто цього потребує, — добро повернеться до Вас добром.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в травні за картами Таро.