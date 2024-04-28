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Таропрогноз на 29 апреля 2024: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 29 апреля
Прогноз Таро, чего всем ждать 29 апреля. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

День должен быть очень даже хорошим

В понедельник, 29 апреля 2024 года, у многих будет очень удачный день для работы и вложений, однако у некоторых не обойдется и без финансовых рисков.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать девятый день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Туз мечей, перевернутый Туз пентаклей, Шестерка пентаклей

Туз мечей

Этот меч обещает Вам триумф и победы в понедельник. Вы можете достигнуть процветания, особенно если работаете мозгами, а не грубой силой. Ваши решения будут верными и помогут приблизиться к успеху.

Перевернутый Туз пентаклей

Это карта богатства, успеха в делах и материального благополучия, однако в перевернутом положении она указывает еще и на то, что все это может быть потеряно. Лучше воздержитесь пока от дел, связанных с деньгами и бизнесом, — высокий риск их потерять или потратить во зло.

Шестерка пентаклей

В понедельник у Вас будет благоприятный день для вложений. Также помогите тому, кто в этом нуждается, — добро вернется к Вам добром.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в мае по картам Таро.

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