Ідеально до посту: найніжніший десерт можна приготувати без яєць, молока та масла

Ніхто не здогадається, у чому секрет випічки

У Великий піст не можна їсти продукти тваринного походження. Саме тому вам знадобиться рецепт пісного яблучного пирога, адже готується він без яєць, молока та вершкового масла.

Вдале поєднання тіста та начинки не залишить байдужим нікого – пиріг виходить м’яким, у місці солодким та вологим. Він буде доречний завжди та припаде до смаку цінителям випічки. Такий пиріг за рецептом "На пенсії" можна готувати не тільки в піст, а й після — він чудово урізноманітнить повсякденне меню.

Як приготувати пісний яблучний пиріг

Інгредієнти

Для тесту:

борошно — 450 — 500 г;

цукор — 1,5 ст. л.;

сіль — 1 ч. л.;

олія рослинна — 2 ст. л.;

дріжджі сухі швидкодійні — 7 г;

вода тепла — 250 мл.

Для начинки:

яблука — 5-6 шт.;

вода — 4 ст. л;

цукор — до свого смаку;

кориця — за бажанням.

Для сиропу:

вода — 1/3 склянки (65 мл);

цукор — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Для приготування опари в миску відправляємо дріжджі, цукор, 4 ст. л. борошна та вливаємо теплу воду. Все перемішуємо, накриваємо серветкою та залишаємо у теплому місці на 20-30 хвилин. Коли опара покриється бульбашками, додаємо сіль, олію і потроху просіюємо борошно. Замішуємо тісто і ставимо його в тепле місце для підйому приблизно на годину. Тим часом чистимо від шкірки яблука, видаляємо серцевину. М’якуш нарізаємо невеликими шматочками, викладаємо на сковороду, додаємо цукор з водою і гасимо на невеликому вогні до м’якості. Після даємо охолонути. Коли тісто збільшиться вдвічі, обминаємо його та ділимо його на дві нерівні частини. Більшу частину тіста розкочуємо його в коржик завтовшки 0,5 см з таким розрахунком, щоб розтягнути його і на борти форми — це низ пирога. Змащуємо форму для випікання олією і викладаємо корж. Нагору відправляємо яблучну начинку, посипаємо корицею (до смаку). Розкочуємо другу частину тісто формою, накриваємо начинку і защипуємо краю. У центрі пирога робимо дірочку для виходу пари, накриваємо серветкою та залишаємо на 20 хвилин для підйому. Для приготування сиропу у воді розмішуємо цукор. Змащуємо їм пиріг і відправляємо його в розігріту до 190 градусів духовку приблизно на 30 хвилин до рум’яності.

Готовий пиріг даємо трохи відпочити. Подаємо з улюбленим напоєм.