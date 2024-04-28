Идеально к посту: нежнейший десерт можно приготовить без яиц, молока и масла
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Никто не догадается, в чем секрет выпечки
В Великий пост нельзя есть продукты животного происхождения. Именно поэтому вам пригодится рецепт постного яблочного пирога, ведь готовится он без яиц, молока и сливочного масла.
Удачное сочетание теста и начинки не оставит равнодушным никого — пирог получается мягким, в месте сладким и влажным. Он будет уместен всегда и придется по вкусу ценителям выпечки. Такой пирог по рецепту "На пенсии" можно готовить не только в пост, но и после — он отлично разнообразит повседневное меню.
Как приготовить постный яблочный пирог
Ингредиенты
Для теста:
- мука — 450 — 500 г;
- сахар — 1,5 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- масло растительное — 2 ст. л.;
- дрожжи сухие быстродействующие — 7 г;
- вода теплая — 250 мл.
Для начинки:
- яблоки — 5-6 шт.;
- вода — 4 ст. л;
- сахар — по вкусу;
- корица — по желанию.
- Для сиропа:
- вода — 1/3 стакана (65 мл);
- сахар — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Для приготовления опары в миску отправляем дрожжи, сахар, 4 ст. л. муки и вливаем теплую воду. Все перемешиваем, накрываем салфеткой и оставляем в теплом месте на 20-30 минут.
- Когда опара покроется пузырьками, добавляем соль, растительное масло и понемногу просеиваем муку. Замешиваем тесто и ставим его в теплое место для подъема приблизительно на час.
- Тем временем чистим от кожуры яблоки, удаляем сердцевину. Мякоть нарезаем небольшими кусочками, выкладываем на сковороду, добавляем сахар с водой и тушим на небольшом огне до мягкости. После даем остыть.
- Когда тесто увеличится вдвое, обминаем его и делим его на две неравные части. Большую часть теста раскатываем его в лепешку толщиной 0,5 см с таким расчетом, чтобы растянуть его и на бортики формы — это низ пирога.
- Смазываем форму для выпечки растительным маслом и выкладываем корж. Наверх отправляем яблочную начинку, посыпаем корицей (по вкусу).
- Раскатываем вторую часть тесто по форме, накрываем начинку и защипываем края. В центре пирога делаем дырочку для выхода пара, накрываем салфеткой и оставляем на 20 минут для подъема.
- Для приготовления сиропа в воде размешиваем сахар. Смазываем им пирог и отправляем его в разогретую до 190 градусов духовку примерно на 30 минут до румяности.
Готовому пирогу даем немного отдохнуть. Подаем с любимым напитком.