Один бюджетний засіб забезпечить ідеальну чистоту вашій підлозі: що треба додати у воду

Засіб для миття підлоги треба обирати відповідно до покриття

Ідеальне прибирання неможливе без миття підлоги. Очистити її і не залишити розводів — завдання з зірочкою. Однак є один простий засіб, який забезпечить сяяння підлозі. Раніше ми розповідали, як очистити швабру, а тепер ділимося, який засіб додати у воду для миття підлоги.

Різні покриття підлоги потребують різних засобів, щоб не залишалося розводів. Про це розповіли на realsimple.

Що додати у воду для миття підлоги

Мийний засіб. Він ідеально видалить забруднення із керамічної плитки, герметичної деревини, ламінату, вінілу та лінолеуму і не залишить розводів. 5-10 крапель засобу треба розвести у 10 л води.

Спирт. Цей засіб видалить мікроби та позбавить підлогу від неприємного запаху. Також, якщо на поверхні є цвіль чи грибок, спирт з ними впорається. Його можна використовувати для миття ламінату, листяної деревини, герметичної плитки, вінілу. На 10 л води треба додати 50-100 г засобу.

Оцет. Цей бюджетний засіб також бореться з бактеріями. За допомогою нього можна очищувати плитку, вініл, лінолеум та ламінат. У воді треба розмішати 50 мл оцту і вимити підлогу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що треба зробити під час прибирання, щоб вдома пахло, як у дорогому спа. Вам знадобиться простий засіб.