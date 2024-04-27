Одно бюджетное средство обеспечит идеальную чистоту вашему полу: что нужно добавить в воду

Средство для мытья пола следует выбирать в соответствии с покрытием

Идеальная уборка невозможна без мытья полов. Очистить ее и не оставить разводов – задача со звездочкой. Однако есть одно простое средство, которое обеспечит сияние полу. Раньше мы рассказывали, как очистить швабру, а теперь делимся, какое средство добавить в воду для мытья полов.

Различные покрытия пола нуждаются в различных средствах, чтобы не оставалось разводов. Об этом рассказали на realsimple.

Что добавить в воду для мытья полов

Моющее средство. Он идеально удалит загрязнение из керамической плитки, герметичной древесины, ламината, винила и линолеума и не оставит разводов. 5-10 капель средства следует развести в 10 л воды.

Спирт. Это средство удалит микробы и избавит от неприятного запаха. Также если на поверхности есть плесень или грибок, спирт с ними справится. Его можно использовать для мытья ламината, лиственной древесины, герметичной плитки, винила. На 10 л воды необходимо добавить 50-100 г средства.

Уксус. Это бюджетное средство также борется с бактериями. С помощью него можно очищать плитку, винил, линолеум и ламинат. В воде нужно размешать 50 мл уксуса и вымыть пол.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно сделать во время уборки, чтобы дома пахло, как в дорогом спа. Вам понадобится простое средство.