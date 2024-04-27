Просто залейте водой смесь двух порошков: рецепт идеального удобрения для огурцов

Приготовить удобрение очень легко

С наступлением настоящего тепла приходит пора сажать рассаду огурцов в открытый грунт. Чтобы вырастить крепкие растения и самые вкусные плоды, стоит регулярно вносить удобрения.

Огурцы могут давать урожай неделями, тратя драгоценную энергию на рост новых соцветий и последующих плодов. Если не обеспечить постоянный запас питательных веществ, огурцы могут перестать давать урожай раньше и подвергнуться заболеваниям.

Для молодых огурцов есть натуральная подкормка, которая простимулирует их рост. Рецептом делится Share.info.

Чем подкормить огурцы

Чтобы приготовить в домашних условиях ускоряющий рост препарат, понадобится всего 2 ингредиента. Первый — пищевая сода, второй — порошок куркумы. Достаточно одной чайной ложки каждого ингредиента.

Соедините куркуму и соду в стеклянной посуде.

Залейте примерно 1 литром кипяченой воды и оставьте на несколько часов.

По истечении этого времени разбавьте смесь еще 3 л воды.

Поливайте огурцы готовым раствором каждые 14 дней, и они будут расти более энергично. Вскоре вы сможете собрать хороший урожай.

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