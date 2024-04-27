Укр

Поможет коробка: как легко узнать размер ноги ребенка

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Важно найти пару по размеру
Важно найти пару по размеру. Фото Pexels

Далеко не все дети готовы примерять обувь в магазине

Найти подходящую обувь, которая будет не только красивая, но и удобная — часто непростая задача. А поиск подходящей пары для детей и вовсе иногда превращается в проблему. Детям постарше быстро надоедают примерки, а малыши иногда капризничают и вовсе не хотят обуваться в магазине. Идеальный вариант — узнать размер обуви ребенка и сходить за обновками без него.

Ранее мы рассказывали, как растянуть тесную обувь. Теперь поделимся удачными и простыми способами измерить стопу ребенка.

Как измерить ногу ребенка

Самый простой способ — поставить ребенка на лист бумаги и обвести стопу. Но результат получится более точным, если использовать "настенный" метод, пишет Genialne. Он подходит для детей, которые уже умеют самостоятельно стоять. Нужно положить впритык к одной из стен лист бумаги (для удобства можно использовать бумагу в клетку). Он должен идеально прилегать к стене. Поэтому лучше закрепить лист скотчем. Затем необходимо поставить ребенка к стене так, чтобы за пяткой был прямой угол. Затем отметить длину самого длинного пальца обеих ног. Наконец, измерить расстояние в сантиметрах от стены до самого длинного пальца ноги.

Обратите внимание, что стопы не обязательно должны быть одинаковой длины. Они могут незначительно отличаться. В таком случае учитывайте длину большей стопы.

Если ребенок наотрез отказывается измерять ногу, можно попытаться сделать это в игровой форме с помощью картонной коробки. Поместите ногу ребенка в коробку, чтобы пятка плотно прилегала к одной из стенок. Затем аккуратно отметьте ручкой конец самого длинного пальца. Повторите лайфхак со второй ногой и измерьте отмеченные расстояния.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как избавиться от неприятного запаха из обуви. В этом поможет одна популярная специя.

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#Дети #Обувь #Лайфхак