Запах этого напитка отвадит слизней с участка: лучшее средство против вредителя

Сделайте такую себе пивную ловушку своими руками

Борьба с вредителями — это одно из главных занятий дачников. Они могут нанести серьезный вред растениям на дачном участке и в огороде. Но сделать самодельную ловушку для слизней и улиток — просто и эффективно.

Просто отпугните слизней от участка, используя специальную ловушку. Эти вредители не выносят запаха одного известного напитка, пишет издание express.

Слизням особенно нравятся дельфиниумы, георгины, душистый горошек, фасоль, горох, салат и сельдерей. Они причиняют вред растениям, разъедая отверстия в листьях, стеблях, цветах, клубнях и луковицах. Но справиться с ними можно без использования агрессивных химических средств. Обычный запах пива отпугнет слизней от вашей растительности.

Как сделать пивную ловушку для слизней

Избавьтесь от назойливых слизней, наполнив пустую банку пивом до уровня около 3 сантиметров, а затем закопайте ее в землю так, чтобы горлышко оставалось примерно на том же уровне. Слизняков привлекают запахи и газы, выделяемые в процессе брожения, и влезают в банку, где в результате — тонут.

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