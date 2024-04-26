Рожевий манікюр 2024: найкращі ідеї, які сподобаються кожному

Покриття нігтів у цей колір залишається дуже популярним

У кожної жінки бувають ситуації, коли важко визначитися, який манікюр зробити у майстра. Навіть попри широку палітру кольорів. Нещодавно ми ділилися цікавими ідеями бежевого покриття. Зараз розповімо, який манікюр у рожевому кольорі варто відтворити.

Рожевий колір, навіяний естетикою популярного фільму "Барбі", де все було у цьому відтінку, залишається трендом у 2024 році. Звичайно, що можна просто зробити однотонне покриття й не заморочуватися, пише "Телеграф". Однак, варто спробувати й інші ідеї у рожевому, які досить цікаво виглядають.

Зокрема, дуже красивим варіантом буде зробити рожеві сердечка. Тоді за основне покриття слід взяти ніжніший відтінок, аби відтіняло цей яскравий колір. Таку деталь можна відтворити на 2 або 3 нігтях. Решта — залишити однотонними.

Рожевий градієнт — це дуже красива ідея манікюру, особливо для тих, хто бажає урізноманітнити традиційне покриття. Поступовий перехід з одного відтінку в інший виглядає дуже ніжно та стильно.

Геометрія у рожевому — це ідея для сміливих. Для цього майстер підбирає нейтральну основу, на яку наносить рожеві лінії. До речі, до них можна ще додати білі смужки. Інші ж нігті залишаємо у насиченому рожевому. Це справді дуже красиво та нестандартно.

Втирка належить до однієї з найпопулярніших технік у манікюру на 2024 рік. Її активно відтворюють на нігтиках, бо приваблює своїм блиском і лоском. У рожевому втирка виглядає особливо елегантно та вишукано. Тож є сенс спробувати таке покриття.

Рожевий френч — це вдала ідея для тих, хто не хоче відходити від класики. Але водночас має бажання оновити однотонне покриття. Обирайте яскраві відтінки й отримуватимете компліменти від довколишніх.

Нещодавно "Телеграф" розповідав, які ідеї покриття нігтів можна відтворити у чорному кольорі. Серед них — цікаві варіанти з глітером, мікс різних технік, чорний френч і ніжні візерунки.