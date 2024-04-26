Розовый маникюр 2024: лучшие идеи, которые понравятся каждому

Покрытие ногтей в этом цвете остается очень популярным

У каждой женщины бывают ситуации, когда сложно определиться, какой маникюр сделать у мастера. Даже несмотря на широкую цветовую палитру. Недавно мы делились интересными идеями бежевого покрытия. Сейчас расскажем, какой маникюр в розовом цвете следует воспроизвести.

Розовый цвет, внушенный эстетикой популярного фильма "Барби", где все было в этом оттенке, остается трендом в 2024 году. Конечно, можно просто сделать однотонное покрытие и не заморачиваться, пишет "Телеграф". Однако стоит попробовать и другие идеи в розовом, которые довольно интересно выглядят.

В частности, очень красивым вариантом будет сделать розовые сердечки. Тогда за основное покрытие следует взять более нежный оттенок, чтобы оттенял этот яркий цвет. Такую деталь можно воспроизвести на 2 или 3 ногтях. Остальные – оставить однотонными.

Розовый градиент – это очень красивая идея маникюра, особенно для тех, кто хочет разнообразить традиционное покрытие. Постепенный переход из одного оттенка в другой смотрится очень нежно и стильно.

Геометрия в розовом – это идея для смелых. Для этого мастер подбирает нейтральное основание, на которое наносит розовые линии. Кстати, к ним можно еще добавить белые полоски. Остальные же ногти оставляем в насыщенном розовом. Это действительно очень красиво и нестандартно.

Втирка относится к одной из самых популярных техник в маникюре на 2024 год. Ее активно воспроизводят на ноготках, потому что привлекает своим блеском и лоском. Втирка в розовом смотрится особенно элегантно и изысканно. Так что есть смысл попробовать такое покрытие.

Розовый френч – это удачная идея для тех, кто не хочет отходить от классики. Но в то же время есть желание обновить однотонное покрытие. Выбирайте яркие оттенки и будете получать комплименты от окружающих.

Недавно "Телеграф" рассказывал, какие идеи покрытия ногтей можно воспроизвести в черном цвете. Среди них – интересные варианты с глитером, микс разных техник, черный френч и нежные узоры.