У ніжному бежевому кольорі: красиві ідеї трендового манікюру 2024

Є дуже цікаві новинки для любителів класики

Який манікюр обрати — справа смаку. Наприклад, є жінки, які надають перевагу чорному гель-лаку, бо вважають його стильним поза часом. А є й такі, які завжди роблять лише класичне покриття. І вони завжди мають актуальний вигляд.

У 2024 році будуть й надалі на піку популярності нюдові та спокійні відтінки, пише Staleks. Це чудова альтернатива яскравим кольорам, які можуть набриднути через кілька днів.

До того ж яскраві кольори активно адаптовують і в прозоре та тілесне покриття нігтів. Йдеться про різноманітні візерунки, хвилі, яскраві кінчики. Це виглядає цікаво та стильно. Існує багато класних варіацій бежевого, які хочеться відтворити на своїх нігтях.

Класичний бежевий — це те, що не може набриднути. Його перевага у тому, що таке покриття підходить у будь-яке середовище: на роботу, на побачення або ж у подорож. Воно додає вишуканості та елегантності та водночас підкреслює вашу природність. Тому й недивно, що модниці часто зупиняють свій вибір саме на такому універсальному манікюрі.

Голий манікюр — це тренд 2024 року. Його назвали так, бо він імітує колір шкіри, що виглядає дуже органічно. Складається враження, що покриття взагалі немає — настільки природно це виглядає. Водночас нігті з таким манікюром — дуже доглянуті та ніжні. Він належить до так званої "естетики розкоші", яка є зараз абсолютним трендом.

Кавовий манікюр імітує ефект свіжозвареної кави. Він викликає асоціації з теплом і комфортом, тому його хочеться відтворювати на своїх нігтиках. Це також завжди доречно, на будь-яку подію.

Неповторним є поєднання бежевого із золотистим. Це чудова ідея для тих, хто цінує класику, але водночас хоче додати нігтям трохи свята. Такий манікюр одразу впадає у вічі, бо має елегантний акцент. Він додає нотки вишуканості у наші будні, то чому б себе не потішити?

Молочний відтінок — це той варіант, який хочеться обирати кожного місяця. Хто хоче різноманітності — може спробувати ефект битого скла, втирку або градієнт у молочному.

Нещодавно "Телеграф" ділився ідеями красивого манікюру в блакитному відтінку. Він викликає асоціації з чистотою, ніжністю та спокоєм. До того ж існує дуже багато цікавих ідей, як його відтворити.