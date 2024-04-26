На заздрість сусідам: чим підживити полуницю для великого врожаю

Якщо ви хочете отримати великий врожай полуниці, її варто правильно та регулярно підживлювати.

Полуниця — це не лише смачна та ароматна ягода, але й джерело вітамінів та мікроелементів. Її солодкий смак та приємний аромат роблять її улюбленою ласощами для дітей та дорослих. Також, ми писали, біля яких культур треба посадити полуницю.

Щоб отримати рясний врожай полуниці, важливо не лише правильно її посадити та доглядати, але й регулярно підживлювати.

Чим підживлювати полуницю:

Органічні добрива:

Перегній: Це одне з найкращих добрив для полуниці. Його можна вносити восени, перед посадкою, або навесні, після танення снігу.

Це одне з найкращих добрив для полуниці. Його можна вносити восени, перед посадкою, або навесні, після танення снігу. Компост: Компост також є чудовим добривом, яке збагачує ґрунт поживними речовинами. Його можна вносити восени або навесні.

Компост також є чудовим добривом, яке збагачує ґрунт поживними речовинами. Його можна вносити восени або навесні. Гній: Гній — це концентроване органічне добриво, яке слід використовувати з обережністю. Його рекомендується вносити восени, за 2-3 місяці до посадки полуниці.

Гній — це концентроване органічне добриво, яке слід використовувати з обережністю. Його рекомендується вносити восени, за 2-3 місяці до посадки полуниці. Деревна зола: Деревна зола — це не лише добриво, але й джерело калію. Її можна вносити в сухому вигляді або у вигляді настою.

Деревна зола — це не лише добриво, але й джерело калію. Її можна вносити в сухому вигляді або у вигляді настою. Мінеральні добрива:

Азот: Азот необхідний для росту та розвитку полуниці. Його можна вносити навесні, після танення снігу, або восени, після збору врожаю.

Азот необхідний для росту та розвитку полуниці. Його можна вносити навесні, після танення снігу, або восени, після збору врожаю. Фосфор: Фосфор сприяє цвітінню та плодоношенню полуниці. Його можна вносити восени або ранньою весною.

Фосфор сприяє цвітінню та плодоношенню полуниці. Його можна вносити восени або ранньою весною. Калій: Калій робить полуницю більш стійкою до хвороб та шкідників. Його можна вносити протягом усього вегетаційного періоду.

Калій робить полуницю більш стійкою до хвороб та шкідників. Його можна вносити протягом усього вегетаційного періоду. Комплексні добрива:

На ринку представлено широкий спектр комплексних добрив, спеціально розроблених для полуниці. Ці добрива містять усі необхідні поживні речовини в оптимальному співвідношенні.

Коли підживлювати полуницю:

Навесні: Перше підживлення полуниці проводиться навесні, після танення снігу. Для цього можна використовувати органічні добрива (перегній, компост) або комплексні мінеральні добрива.

Перше підживлення полуниці проводиться навесні, після танення снігу. Для цього можна використовувати органічні добрива (перегній, компост) або комплексні мінеральні добрива. Під час цвітіння: Друге підживлення полуниці проводиться під час цвітіння. Для цього можна використовувати розчин калійної селітри або сульфату калію.

Друге підживлення полуниці проводиться під час цвітіння. Для цього можна використовувати розчин калійної селітри або сульфату калію. Після збору врожаю: Третє підживлення полуниці проводиться після збору врожаю. Для цього можна використовувати органічні добрива (гній) або комплексні мінеральні добрива.

Порада:

Для того, щоб отримати рясний врожай полуниці, важливо не лише правильно її підживлювати, але й дотримуватися правил агротехніки. Це включає в себе правильний вибір місця посадки, регулярний полив, розпушування ґрунту, прополювання бур'янів та захист від хвороб та шкідників.

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