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На зависть соседям: чем подкормить клубнику для большого урожая

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Клубника требует правильной подкормки (изображение создано с помощью ИИ)
Клубника требует правильной подкормки (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если вы хотите получить большой урожай клубники, его следует правильно и регулярно подкармливать.

Клубника – это не только вкусная и ароматная ягода, но и источник витаминов и микроэлементов. Ее сладкий вкус и приятный аромат делают ее любимым лакомством для детей и взрослых. Также мы писали, возле каких культур нужно посадить клубнику.

Чтобы получить обильный урожай клубники, важно не только правильно ее посадить и ухаживать, но и регулярно подкармливать.

Чем подкармливать клубнику:

  • Органические удобрения:
  • Перегной: Это одно из лучших удобрений для клубники. Его можно вносить осенью, перед посадкой или весной, после таяния снега.
  • Компост: Компост также является отличным удобрением, которое обогащает почву питательными веществами. Его можно вносить осенью или весной.
  • Навоз: навоз — это концентрированное органическое удобрение, которое следует использовать с осторожностью. Его рекомендуется вносить осенью, за 2-3 месяца до посадки клубники.
  • Древесная зола: Древесная зола – это не только удобрение, но и источник калия. Ее можно вносить в сухом виде или в виде настоя.
  • Минеральные удобрения:
  • Азот: Азот необходим для роста и развития клубники. Его можно вносить весной, после таяния снега или осенью, после сбора урожая.
  • Фосфор: Фосфор способствует цветению и плодоношению клубники. Его можно вносить осенью или ранней весной.
  • Калий: Калий делает клубнику более устойчивой к болезням и вредителям. Его можно вносить в течение всего вегетационного периода.
  • Комплексные удобрения:
  • На рынке представлен широкий спектр комплексных удобрений, специально разработанных для клубники. Эти удобрения содержат все необходимые питательные вещества в оптимальном соотношении.

Когда подкармливать клубнику:

  • Весной: Первая подкормка клубники производится весной, после таяния снега. Для этого можно использовать органические удобрения (перегной, компост) или комплексные минеральные удобрения.
  • Во время цветения: Вторая подкормка клубники производится во время цветения. Для этого можно использовать раствор калийной селитры или сульфата калия.
  • После сбора урожая: Третья подкормка клубники производится после сбора урожая. Для этого можно использовать органические удобрения (навоз) или комплексные минеральные удобрения.

Совет:

Для того чтобы получить обильный урожай клубники, важно не только правильно ее подкармливать, но и соблюдать правила агротехники. Это включает в себя правильный выбор места посадки, регулярный полив, рыхление почвы, прополку сорняков и защиту от болезней и вредителей.

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