Таропрогноз на 27 квітня 2024: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У суботу, 27 квітня 2024 року, деякі будуть схильні до конфліктів і створення собі проблем, тоді як інші, навпаки, будуть сповнені сил добиватися всього, чого хочеться.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на двадцять сьомий день квітня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Сила, перевернута Королева кубків, перевернута Двійка кубків

Сила

У суботу Ви будете сповнені сил для звершень і підкорення вершин, а всі розпочаті справи будуть Вам по плечу. Якщо перешкоди і будуть, вони виявляться переборними. Не бійтеся труднощів і домагайтеся бажаного.

Перевернута Королева кубків

У цьому положенні карта попереджає, що Ви будете схильні до поганого та депресивного настрою, і до сварок. Може бути бажання відвернутися від проблем і світу загалом шляхом відходу в ілюзорний світ сп’яніння чи телебачення. "Заземліться", робіть щось руками і намагайтеся не заглиблюватись у погані думки.

Перевернута Двійка кубків

Цікаво, що ця карта в цій же позиції випадає в розкладах вже третій день поспіль. Вона попереджає, що у стосунках з кимось близьким у Вас може статися втрата рівноваги, один може опинитися в позиції того, хто дає, а другий — лише того, хто приймає, що стане причиною конфліктів і сварок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в травні за картами Таро.