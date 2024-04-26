Таропрогноз на 27 апреля 2024: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В субботу, 27 апреля 2024 года, некоторые будут склонны к конфликтам и сотворению себе проблем, в то время как другие наоборот будут полны сил добиваться всего, чего хочется.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать седьмой день апреля. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Сила, перевернутая Королева кубков, перевернутая Двойка кубков

Сила

В субботу Вы будете полны сил для свершений и покорения вершин, а все начатые дела окажутся Вам по плечу. Если препятствия и будут, они окажутся преодолимы. Не бойтесь трудностей и добивайтесь желаемого.

Перевернутая Королева кубков

В этом положении карта предупреждает, что Вы будете склонны к плохому и депрессивному настроению, и к ссорам. Может быть желание отрешиться от проблем и мира в целом посредством ухода в иллюзорный мир опьянения или телевидения. "Заземлитесь", делайте что-то руками и старайтесь не углубляться в плохие мысли.

Перевернутая Двойка кубков

Интересно, что эта же карта в этой же позиции выпадает в раскладах уже третий день подряд. Она предупреждает, что в отношениях с кем-то близким у Вас может случиться потеря равновесия, один может оказаться в позиции дающего, а второй, — только принимающего, что станет причиной для конфликтов и ссор.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в мае по картам Таро.