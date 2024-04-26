Ніхто не здогадається, у чому хитрість цього пирога: не встигнете моргнути — його з’їдять разом із тарілкою
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Випічка виходить із фантастичним смаком та неймовірним ароматом
Навіть Великий піст — не привід відмовляти собі у смачних десертах. Просто можна приготувати пісний пиріг без яєць, вершкового масла та інших молочних продуктів.
Саме такий пиріг ми з "Бабусиними рецептами" і приготуємо. Мед, кориця та груші – і у вас на столі буде ароматна, красива та смачна випічка.
Як приготувати пісний медовий пиріг з грушами
Інгредієнти на форму діаметром 22 см:
- борошно — 300 — 320 г,
- мед – 3 ст. л,
- вода – 200 мл;
- цукор – 180 г;
- соняшникова олія без цукру – 120 м;
- сода — 1 ч. л.;
- лимонний сік – 1 ст. л.;
- волоські горіхи – 100 г;
- груші – 1 – 2 шт.
Спосіб приготування:
- Скалкою або ножем подрібнюємо волоські горіхи.
- Груші миємо, видаляємо хвостики та нарізаємо їх тонкими скибочками.
- У невелику каструлю висипаємо цукор, додаємо воду та мед. Відправляємо все на плиту та нагріваємо, не доводячи до кипіння. Перемішуючи, чекаємо, поки розчиниться цукор.
- В отриману масу додаємо лимонний сік, соду, олію та корицю. Туди ж відправляємо просіяне борошно і замішуємо тісто, по консистенції схоже на густу сметану. Додаємо до нього горіхи та перемішуємо.
- Форму для випікання застилаємо пергаментним папером, відправляємо тісто і зверху викладаємо хвостиками груші в центр. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 40-45 хвилин.
Дістаємо пиріг, посипаємо цукровою пудрою і подам з улюбленим напоєм. Смачного.