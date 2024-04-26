Ніхто не здогадається, у чому хитрість цього пирога: не встигнете моргнути — його з’їдять разом із тарілкою

Випічка виходить із фантастичним смаком та неймовірним ароматом

Навіть Великий піст — не привід відмовляти собі у смачних десертах. Просто можна приготувати пісний пиріг без яєць, вершкового масла та інших молочних продуктів.

Саме такий пиріг ми з "Бабусиними рецептами" і приготуємо. Мед, кориця та груші – і у вас на столі буде ароматна, красива та смачна випічка.

Як приготувати пісний медовий пиріг з грушами

Інгредієнти на форму діаметром 22 см:

борошно — 300 — 320 г,

мед – 3 ст. л,

вода – 200 мл;

цукор – 180 г;

соняшникова олія без цукру – 120 м;

сода — 1 ч. л.;

лимонний сік – 1 ст. л.;

волоські горіхи – 100 г;

груші – 1 – 2 шт.

Спосіб приготування:

Скалкою або ножем подрібнюємо волоські горіхи. Груші миємо, видаляємо хвостики та нарізаємо їх тонкими скибочками. У невелику каструлю висипаємо цукор, додаємо воду та мед. Відправляємо все на плиту та нагріваємо, не доводячи до кипіння. Перемішуючи, чекаємо, поки розчиниться цукор. В отриману масу додаємо лимонний сік, соду, олію та корицю. Туди ж відправляємо просіяне борошно і замішуємо тісто, по консистенції схоже на густу сметану. Додаємо до нього горіхи та перемішуємо. Форму для випікання застилаємо пергаментним папером, відправляємо тісто і зверху викладаємо хвостиками груші в центр. Відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 40-45 хвилин.

Дістаємо пиріг, посипаємо цукровою пудрою і подам з улюбленим напоєм. Смачного.