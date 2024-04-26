Никто не догадается, в чем хитрость этого пирога: не успеете моргнуть - его съедят вместе с тарелкой
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Выпечка получается с фантастическим вкусом и невероятным ароматом
Даже Великий пост — не повод отказывать себе во вкусных десертах. Просто можно приготовить постный пирог без яиц, сливочного масла и других молочных продуктов.
Именно такой пирог мы с "Бабусиними рецептами" и приготовим. Мед, корица и груши — и у вас на столе будет ароматная, красивая и вкусная выпечка.
Как приготовить постный медовый пирог с грушами
Ингредиенты на форму диаметром 22 см:
- мука – 300 – 320 г,
- мед – 3 ст. л,
- вода – 200 мл;
- сахар – 180 г;
- подсолнечное масло без сахара – 120 м;
- сода – 1 ч. л.;
- лимонный сок – 1 ст. л.;
- грецкие орехи – 100 г;
- груши – 1 – 2 шт.
Способ приготовления:
- Скалкой или ножом измельчаем грецкие орехи.
- Груши моем, удаляем хвостики и нарезаем их тонкими ломтиками.
- В небольшую кастрюлю высыпаем сахар, добавляем воду и мед. Отправляем все на плиту и нагреваем, не доводя до кипения. Перемешивая, ждем, пока растворится сахар.
- В полученную массу добавляем лимонный сок, соду, подсолнечное масло и корицу. Туда же отправляем просеянную муку и замешиваем тесто, по консистенции похожее на густую сметану. Добавляем к нему орехи и перемешиваем.
- Форму для выпечки застилаем пергаментной бумагой, отправляем тесто и сверху выкладываем груши хвостиками в центр. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.
Достаем пирог, посыпаем сахарной пудрой и подам с любимым напитком. Приятного аппетита.