Олів’є будуть їсти каструлями навіть на святковому столі: головне — не допускати цих помилок

Ви здивуєтеся, наскільки салат виходить смачнішим

Без класичного олів’є не обходиться навіть великодній стіл. Здається, що готувати його може кожен кулінар.

Однак багато хто допускає під час приготування помилки, які суттєво впливають на смак салату. Разом з Ukr.Media розповімо про головні нюанси, завдяки яким олів’є розлетиться першим навіть на великодньому столі.

Основні помилки при приготуванні олив’є

Головна помилка — використання великої кількості майонезу. Цей інгредієнт є важливим, проте його слід додавати помірно.

Якщо хочеться надати салату нових ноток, можна додати трохи сметани чи вершків разом із майонезом. Така заправка зробить салат ніжнішим. Також можна взагалі відмовитися від цього соусу та замінити його грецьким йогуртом.

Одна з найпоширеніших помилок — велика кількість картоплі. Цей продукт робить салат в’язким та крохмалистим.

Для 12-14 порцій достатньо лише 3-4 бульб середнього розміру. Така кількість картоплі буде цілком достатньою, щоб салат вийшов збалансованим і смачним.

Дуже часто в олів’є додають мало яєць і дарма — вони надають салату ніжності та смаку. На 12 порцій салату потрібно щонайменше 3-х яйця.

При приготуванні олів’є варто відмовитися від вареної ковбаси чи сосисок. Цей інгредієнт може суттєво зіпсувати смак страви. У салат можна додавати м’ясо — наприклад, куряче філе, свинину чи яловичину.

Дотримуйтесь цих порад — і у вас вийде ідеальне олів’є. Гості точно забудуть про інші страви.