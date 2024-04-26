Оливье будут есть кастрюлями даже на праздничном столе: главное - не допускать этих ошибок

Вы удивитесь, насколько салат получается вкуснее

Без классического оливье не обходится даже пасхальный стол. Кажется, что готовить его умеет каждый кулинар.

Однако многие допускают во время приготовления ошибки, которые существенно влияют на вкус салата. Вместе с Ukr.Media расскажем о главных нюансах, благодаря которым оливье разлетится первым даже на пасхальном столе.

Основные ошибки при приготовлении оливье

Главная ошибка — использование большого количества майонеза. Этот ингредиент важен, однако его следует добавлять умеренно.

Если хочется придать салату новых ноток, можно добавить немного сметаны или сливок вместе с майонезом. Такая заправка сделает салат более нежным. Также можно вообще отказаться от этого соуса и заменить его греческим йогуртом.

Одна из распространенных ошибок — большое количество картофеля. Этот продукт делает салат вязким и крахмалистым.

Для 12-14 порций достаточно лишь 3-4 клубней среднего размера. Такое количество картофеля будет вполне достаточным, чтобы салат получился сбалансированным и вкусным.

Очень часто в оливье добавляют мало яиц и зря — они придают салату нежности и вкуса. На 12 порций салата нужно не менее 3-х яиц.

При приготовлении оливье стоит отказаться от вареной колбасы или сосисок. Этот ингредиент может существенно испортить вкус блюда. В салат можно добавлять мясо — например, куриное филе, свинину или говядину.

Следуйте этим советам — и у вас получится идеальный оливье. Гости точно забудут о других блюдах.