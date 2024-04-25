В нежном бежевом цвете: красивые идеи трендового маникюра 2024

Есть очень интересные новинки для любителей классики

Какой маникюр выбрать – дело вкуса. Например, есть женщины, которые предпочитают черный гель-лак, потому что считают его стильным вне времени. А есть и такие, которые всегда производят только классическое покрытие. И они всегда выглядят актуально.

В 2024 году будут и далее на пике популярности нюдовые и спокойные оттенки, пишет Staleks. Это отличная альтернатива ярким цветам, которые могут надоесть через несколько дней.

К тому же яркие цвета активно адаптируют и в прозрачном и телесном покрытии ногтей. Речь идет о различных узорах, волнах, ярких кончиках. Это смотрится интересно и стильно. Существует много классных бежевых вариаций, которые хочется воспроизвести на своих ногтях.

Классический бежевый – это то, что не может надоесть. Его преимущество в том, что такое покрытие подходит в любую среду: на работу, на свидание или в путешествие. Оно придает изысканность и элегантность и одновременно подчеркивает вашу естественность. Потому и неудивительно, что модницы часто останавливают свой выбор именно на таком универсальном маникюре.

Голый маникюр – это тренд 2024 года. Его назвали так, потому что он имитирует цвет кожи, что выглядит очень органично. Создается впечатление, что покрытия вообще нет — настолько естественно это выглядит. В то же время ногти с таким маникюром очень ухоженные и нежные. Он относится к так называемой "эстетики роскоши", которая сейчас является абсолютным трендом.

Кофейный маникюр имитирует эффект свежесваренного кофе. Он вызывает ассоциации с теплом и комфортом, поэтому его хочется воспроизводить на своих ноготках. Это тоже всегда уместно, на любое событие.

Неповторимо сочетание бежевого с золотистым. Это отличная идея для тех, кто ценит классику, но в то же время хочет добавить ногтям немного праздника. Такой маникюр сразу бросается в глаза, потому что имеет элегантный акцент. Он добавляет нотки изысканности в наши будни, так почему бы себя не утешить?

Молочный оттенок – это тот вариант, который хочется выбирать каждый месяц. Кто хочет разнообразия – может попробовать эффект битого стекла, втирку или градиент в молочном.

Недавно "Телеграф" делился идеями красивого маникюра в голубом оттенке. Он вызывает ассоциацию с чистотой, нежностью и спокойствием. К тому же, существует очень много интересных идей, как его воспроизвести.