В ресторанах готовят особые котлеты: ингредиенты, которые ни один повар не добавит в фарш

Секреты идеальных котлет

Мы рассказывали, как быстро чистить вареные яйца. Теперь делимся советами, позволяющими приготовить котлеты не хуже, чем в ресторане.

Важно знать не только рецепты, но и то, что не следует добавлять в фарш. Рассказываем об этом вместе с Pixelinform.

В частности, следует отказаться от этих ингредиентов:

Хлеб — ужесточает котлеты и портит их текстуру. Кроме того, хлеб впитывает влагу, что делает котлеты сухими.

Яйца – их используют только для связывания фарша, если добавляется хлеб. Однако профессиональные кулинары рекомендуют использовать только желток, чтобы не делать котлеты жесткими.

Майонез – он делает котлеты жирными и портит их текстуру. Кроме того, майонез может скрывать недостатки фарша.

Лучше добавить молоко или сливки: они делают котлеты сочными и нежными. Хлеб можно заменить панировочными сухарями. Дайте фаршу "отдохнуть" 30 минут перед формовкой котлет. Не пережаривайте котлеты, чтобы они не стали сухими.

Следуя этим простым правилам, вы сможете приготовить отличные котлеты. Также мы делились советом, который поможет приготовить вкуснейший холодец.