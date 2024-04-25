Что делать с тюльпанами, когда они отцветут: нужно ли выкапывать луковицы

Простые советы цветоводам, что делать с тюльпанами

Каждый год после цветения тюльпанов многие садоводы задаются вопросом, нужно ли выкапывать луковицы цветов и когда лучше это делать. "Телеграф" уже рассказывал, почему нельзя срезать нарциссы сразу после цветения, а сегодня делится, нужно ли выкапывать луковицы тюльпанов после цветения.

Как оказалось, большинство сортовых тюльпанов нужно выкапывать после цветения, пишет apostrophe.ua. Однако, делать это нужно, придерживаясь некоторых правил.

Когда нужно выкапывать луковицы тюльпанов

Чаще всего тюльпаны "дозревают" для выкапывания из земли от середины июня до начала июля. Также увидеть это можно по состоянию растения — если листья и цветоножка пожелтели и высохли, значит луковица под землей уже сформировалась и укрепилась. А значит можно приступать к ее выкапыванию из земли.

Лучше всего выкапывать тюльпаны сразу гнездами, не обрывая ботву. Делать это можно как лопатой, так и вилами. Дайте луковицам и ботве подсохнуть, переберите их, сразу выбросьте поврежденные или гнилые луковицы, и отправьте целые и здоровые луковицы в теплое и темное помещение на хранение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя срезать тюльпаны после цветения. А когда выкапывать луковицы из земли.