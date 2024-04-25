Мороз и потепление одновременно: какой будет погода в Украине в последние дни апреля

В некоторых регионах выйдет солнце

К концу этой недели в Украине начнет меняться погода. Синоптики прогнозируют постепенное повышение температуры. Впрочем, скорого возвращения тепла ждать пока не стоит.

На погоду будут влиять атмосферные фронты с юго-запада. Дожди будут чередоваться с солнечными прояснениями. Об этом сказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, пишет NV.

Погода в Украине 25 апреля

В Западных областях облачно, кратковременные дожди. Средняя ночь температура воздуха +8+5 градусов, дневная +10+12 градусов.

В Северных областях облачно с прояснениями, дожди, местами переменная облачность, грозовые дожди. Ночная температура воздуха +10+7 градусов, дневная +14+20 градусов.

В Центральных областях облачно с прояснениями, местами переменная облачность, грозовые дожди. Ночная температура воздуха +10+8 градусов, дневная +19+21 градуса.

В Южных областях облачно с прояснениями, грозовые дожди. Ночная температура воздуха +10+8 градусов, дневная +19+23 градуса.

В Восточных областях переменная облачность, гроза. Ночная температура воздуха +14+10 градусов, дневная +25+27 градусов.

В Крыму переменная облачность, грозы. Ночная температура воздуха +14+12 градусов, дневная +24+26 градусов.

Погода в Украине 25 апреля

Погода в Украине 26 апреля

С 26 апреля дожди прекратятся. Местами осадки пройдут в северо-восточных областях ночью, а днем на западе Украины.

В западных регионах будет прохладно: ночью местами от 0 до -3 мороза, а днем воздух прогреется до +15 тепла.

Теплее будет на востоке и юго-востоке: ночью +8…+13, днем +15…+21. В центре и севере ночью +4…+10, днем от +12 до +18 градусов тепла.

Погода в Украине 26 апреля

Прогноз погоды на 27 апреля.

С 27 апреля заморозки прекратятся. В западных и северных областях возможны небольшие дожди. На остальной территории без осадков.

Ночью столбики термометров покажут +10, а днем до +21. Тем временем к югу и востоку вернется тепло: до +13 ночью и до +25 днем градусов тепла.

Погода в Украине 27 апреля

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