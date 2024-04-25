Тест по картинці: улюблена поза для сну розповість про вашу тривожність

Пройдіть тест і дізнайтесь про себе більше

Сон — важлива частина життя людини, яка впливає на життєдіяльність. Якісний сон корисний для організму, а поза в якій ви спите може розповісти про ваш рівень тривожності. "Телеграф" вже розповідав про тест — наскільки ви конфліктна людина, а сьогодні ділиться новим тестом, у якому улюблена поза для сну розповість про вашу тривожність.

Просто подивіться на картинку та оберіть ту позу, в якій любите спати

Результати тесту

Поза — 1

Якщо ви любите спати в такій позі, значить ви спокійна і врівноважена людина, яку складно вивести з себе. Ваша тривожність середня і не особливо вам заважає у житті. Ви можете переживати через щось, тільки якщо є для цього об’єктивні причини.

Поза — 2

Якщо ви любите спати в такій позі, значить ви схильні до тривожності та самонакручування. Ви постійно намагаєтеся тримати все під контролем і коли у вас це не вдається, ви можете сильно переживати. Це частково може впливати і на ваш сон, швидше за все, ви схильні прокидатися посеред ночі або довго не можете заснути.

Поза — 3

Якщо ви любите спати в такій позі, значить ви весела і життєрадісна людина. Ви не схильні до тривожності та спокійно сприймаєте все, що з вами відбувається. А ваша раціональність допомагає вам у критичних ситуаціях все розкласти по поличках і упорядкувати свої думки.

Поза — 4

Якщо ви любите спати в такій позі, значить ви розумна і мудра людина. Однак ви можете іноді піддаватися тривожності, найчастіше без особливої причини. Але це швидко минає і ви повертаєтеся до звичного ритму життя.

Раніше "Телеграф" розповідав про незвичайний тест по картинці з улюбленим чаєм. Ваша любов до зеленого чи чорного чаю розповість про ваш темперамент.