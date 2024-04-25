Не включается iPhone: основные причины и что делать в такой ситуации

Существует несколько причин, почему iPhone не включается

Гаджеты фирмы Apple быстро разряжаются и могут выключаться на морозе. Однако мало кто знает, что делать, если на улице тепло и смартфон имел много процентов заряда батареи, а устройство выключилось.

Можно попытаться решить эту проблему самостоятельно. Как это сделать, рассказали на Униан.

Почему не включается IPhone:

контроллер питания вышел из строя;

механические повреждения;

батарея вышла из строя;

устройство бракованное или неоригинальное.

Что делать, если не включается iPhone

Найдите два зарядных устройства — свое и точно работающее. Подключите смартфон к питанию с помощью зарядки и оставьте на 10 минут. Если вы не заметите изменений, используйте другое устройство. Если телефон не реагирует, очистите гнездо для зарядки. Для этого зубочисткой, обмотанной ватой, уберите пыль и грязь из разъема.

Что делать, если iPhone не заряжается

Если ваш iPhone младше 7, одновременно нажмите кнопку "Home" и блокировку и удерживайте, пока не появится логотип Apple. Для перезагрузки IPhone 7 и 7 Plus нажимаем на уменьшение громкости и блокировку одновременно.

IPhone 8 — 15 перезагружаются так:

быстро нажимаем и сразу отпускаем кнопку увеличения громкости;

то же действие проделываем с кнопкой уменьшения громкости;

кнопку блокировки нажимаем и удерживаем.

Такие действия помогут вам, если на устройстве есть программные или аппаратные сбои. Если на экране появляется логотип, а затем он гаснет, iPhone нужно восстанавливать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли чехол блокирует секретную функцию iPhone. Опция Back Tap позволяет настраивать разные действия при двойном или тройном нажатии на заднюю панель телефона.