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З такою намазкою борщ буде ще смачнішим: як приготувати з сала та часнику

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Чудова закуска до тарілочки гарячого борщу
Чудова закуска до тарілочки гарячого борщу. Фото Unian.net

Намазка чудово поєднується зі свіжим чорним хлібом

Мало хто уявляє смачний наваристий червоний борщ без сала. Зазвичай цю страву їдять з цибулею та салом на хлібі, яке можна засолити самостійно.

Сьогодні ж ми пропонуємо приготувати намазку із сала та часнику. Вона виходить пікантною та дуже смачною, інформують на Instagram-сторінці "ann_.and_.food".

Як приготувати намазку з сала та часнику

Інгредієнти:

  • сало;
  • часник;
  • сіль;
  • паприка;
  • гірчиця;
  • зелень кропу;

Спосіб приготування:

  1. Сало нарізати кубиками, викласти у чашу блендера.
  2. Додати кілька зубчиків часнику.
  3. Посолити, поперчити, додати паприку.
  4. Ложкою викласти гірчицю.
  5. Додати довільно нарізану зелень кропу.
  6. Все збити до однорідної маси.
  7. Викласти у посудину та можна зберігати у холодильнику пару тижнів.

А якщо ви любите сало, рекомендує засолити його із чорносливом. На смак воно буде схоже на копчене.

Теги:
#Борщ #Сало #Готуємо вдома #намазка