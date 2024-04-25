З такою намазкою борщ буде ще смачнішим: як приготувати з сала та часнику
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Намазка чудово поєднується зі свіжим чорним хлібом
Мало хто уявляє смачний наваристий червоний борщ без сала. Зазвичай цю страву їдять з цибулею та салом на хлібі, яке можна засолити самостійно.
Сьогодні ж ми пропонуємо приготувати намазку із сала та часнику. Вона виходить пікантною та дуже смачною, інформують на Instagram-сторінці "ann_.and_.food".
Як приготувати намазку з сала та часнику
Інгредієнти:
- сало;
- часник;
- сіль;
- паприка;
- гірчиця;
- зелень кропу;
Спосіб приготування:
- Сало нарізати кубиками, викласти у чашу блендера.
- Додати кілька зубчиків часнику.
- Посолити, поперчити, додати паприку.
- Ложкою викласти гірчицю.
- Додати довільно нарізану зелень кропу.
- Все збити до однорідної маси.
- Викласти у посудину та можна зберігати у холодильнику пару тижнів.
А якщо ви любите сало, рекомендує засолити його із чорносливом. На смак воно буде схоже на копчене.