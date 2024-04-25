З такою намазкою борщ буде ще смачнішим: як приготувати з сала та часнику

Намазка чудово поєднується зі свіжим чорним хлібом

Мало хто уявляє смачний наваристий червоний борщ без сала. Зазвичай цю страву їдять з цибулею та салом на хлібі, яке можна засолити самостійно.

Сьогодні ж ми пропонуємо приготувати намазку із сала та часнику. Вона виходить пікантною та дуже смачною, інформують на Instagram-сторінці "ann_.and_.food".

Як приготувати намазку з сала та часнику

Інгредієнти:

сало;

часник;

сіль;

паприка;

гірчиця;

зелень кропу;

Спосіб приготування:

Сало нарізати кубиками, викласти у чашу блендера. Додати кілька зубчиків часнику. Посолити, поперчити, додати паприку. Ложкою викласти гірчицю. Додати довільно нарізану зелень кропу. Все збити до однорідної маси. Викласти у посудину та можна зберігати у холодильнику пару тижнів.

А якщо ви любите сало, рекомендує засолити його із чорносливом. На смак воно буде схоже на копчене.