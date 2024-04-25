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Найпростіший і бюджетний спосіб: нагрійте вологі серветки в мікрохвильовій печі — і проблема вирішена

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Хитрі способи, про які ви могли не знати
Хитрі способи, про які ви могли не знати. Фото Freepik

Мінімум зусиль – максимум результат

Мікрохвильова піч – важливий предмет на нашій кухні. З її допомогою можна готувати чи розігрівати їжу. Також її використовують для чищення цибулі та часнику від лушпиння, дезінфекції губок та "прання" білих шкарпеток.

Однак чищення мікрохвильова піч — то ще задоволення і навряд чи хтось хоче цим займатися. Однак існують кілька простих способів довести до ладу піч, і ми з "Важно знать" поділимося ними.

Як швидко та легко почистити мікрохвильову піч

Звичайно, можна використовувати покупні засоби для чищення і спеціальні спреї. Однак що робити, якщо вони не по кишені?

У цьому випадку досвідчені господарі миють внутрішні стінки мікрохвильової печі розчином води та оцту. Цей засіб відмінно справляється із забрудненнями, проте потрібні певні зусилля. Та й користуватися мікрохвильовою печінкою можна буде лише після того, як внутрішні стінки повністю висохнуть.

Звичайно, простіше буде поставити в мікрохвильову піч місткість, в якій попередньо потрібно змішати півлітра води та дві столові ложки соди. Виставити її потрібно на максимальну потужність та прогріти протягом п’яти хвилин. Пара, що осіла на стінах, розм’якшить жирові відкладення, і їх можна буде прибрати простою губкою для посуду.

Від невеликих забруднень урятує чашка води з кількома краплями лимонного соку. Дві хвилини на максимальній потужності — і стінки очистяться від бруду, а мікрохвильова піч буде приємно пахнути.

Однак найпростіший варіант — відправити в мікрохвильову піч 5-7 вологих серветок і прогріти їх там дві хвилини. Дверцята слід відкрити руками в рукавичках через півхвилини після вимкнення та гарячими серветками акуратно прочистити всю внутрішню поверхню приладу. Після цього необхідно трохи протерти пекти злегка вологою ганчірочкою. Від бруду та жиру не залишиться і сліду.

Раніше ми розповідали, як прибрати запах із мікрохвильової печі одним рухом руки. Ви не повірите, як легко.

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#Мікрохвильовка #Лайфхак