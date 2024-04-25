Самый простой и бюджетный способ: нагрейте влажные салфетки в микроволновке - и проблема решена

Минимум усилий — максимум результат

Микроволновая печь — важный предмет на нашей кухне. С ее помощью можно готовить или разогревать пищу. Также ее используют для чистки лука и чеснока от шелухи, дезинфекции губок и "стирки" белых носков.

Однако чистка микроволновка — то еще удовольствие и вряд ли кто-то хочет этим заниматься. Однако существуют несколько простых способов привести печь в порядок, и мы с "Важно знать" поделимся ими.

Как быстро и легко почистить микроволновку

Конечно, можно использовать покупные чистящие средства и специальные спреи. Однако что делать, если они не по карману?

В этом случае опытные хозяева моют внутренние стенки микроволновки раствором воды и уксуса. Это средство отлично справляется с загрязнениями, однако все же требуются определенные усилия. Да и пользоваться микроволновкой можно будет лишь после того, как внутренние стенки полностью высохнут.

Конечно, проще будет поставить в микроволновую печь емкость, в которой предварительно нужно смешать пол-литра воды и две столовых ложки соды. Выставить ее нужно на максимальную мощность и прогреть в течение пяти минут. Осевший на стенах пар размягчит жировые отложения, и их можно будет убрать простой губкой для посуды.

От небольших загрязнений спасет чашка воды с несколькими каплями лимонного сока. Две минуты на максимальной мощности — и стенки очистятся от грязи, а микроволновка будет приятно пахнуть.

Однако самый простой вариант — отправить в микроволновку 5-7 влажных салфеток и прогреть их там две минуты. Дверцу следует открыть руками в перчатках через полминуты после выключения и горячими салфетками аккуратно прочисть всю внутреннюю поверхность прибора. После необходимо немного протереть печь слегка влажной тряпочкой. От грязи и жира не останется и следа.

Ранее мы рассказывали, как убрать запах из микроволновки одним движением руки. Вы не поверите, как все легко.