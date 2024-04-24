Сіємо буряк у квітні: коли і як це правильно робити

Важливо не посадити буряк надто рано

Посадка різних овочів та фруктів — тонка справа, яка вимагає чимало знань, терпіння і часу. Раніше ми розповідали, коли треба посіяти огірки, щоб отримати гарний урожай, а тепер ділимося, в які терміни найкраще посадити буряк.

Буряк — дуже смачний продукт, який також корисний і простий у вирощуванні. Коли і як його садити, розповіли на life.nv.ua.

Коли сіяти буряк

Важливо визначити, яка середня денна температура. Вона повинна становити не менше 15 градусів. Температура ґрунту не має бути нижчою за 10 градусів. В іншому випадку буряк не проросте. Для визначення точної дати багато хто користується місячним календарем.

Які сорти можна сіяти у квітні

Важливо знати, які сорти буряка стійкі до холоду. Найкращий варіант — ранньостиглі види. Вони дозрівають упродовж 50-80 днів. Ось деякі з них:

Браво — стійкий до хвороб сорт.

Бордо 237 — урожайний та невибагливий сорт.

Ренова — стійкий до негативних умов сорт.

Єгипетська плоска — високоврожайний сорт.

Як правильно сіяти буряк

За два-три тижні до внесення насіння у ґрунт, грядки треба обробити компостом або перепрілим гноєм з додаванням золи та аміачної селітри. Ділянка, на якій буде рости буряк, повинна бути добре освітлена, адже ця культура потребує багато сонця і тепла.

Брозенки повинні бути глибиною 3-4 см, а відстань між рядками — 20-30 см. Землю треба полити і розсипати насіння на відстані 3 см один від одного. Грядку треба регулярно зволожувати.

Коли з’являться паростки, буряк треба прорідити, видаляючи слабкі стебла. Відстань між рослинами треба залишити приблизно 5 см один від одного. Приблизно через місяць, коли буде видно 4-5 листочків, треба знову прорідити, але тепер залишити відстань між коренеплодами 10-13 см.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно посадити редиску, щоб вона виросла без пустот. Для того, щоб зібрати не лише щедрий, а й красивий, урожай, треба знати деякі секрети.