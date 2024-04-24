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Допоможе предмет з кухні: як попрасувати одяг у два рази швидше

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Як прасувати речі швидше та без зусиль
Як прасувати речі швидше та без зусиль. Фото Pexels

Невелика хитрість значно покращить процес прасування

Попри те, що за допомогою праски одяг стає охайнішим, багато господинь не дуже люблять гладити. Ця кропітка робота потребує багато часу та сил. У деяких випадках можна обійтися і без праски. Але якщо прасування обов’язкове, полегшити процес допоможе популярний засіб із кухні.

Як прискорити прасування

Є хитрість, яка зробить прасування набагато швидше та простіше. Навіть видалення складок на сильно пом’ятих речах займе дуже мало часу, якщо використовувати алюмінієву фольгу.

Просто зніміть чохол з дошки для прасування, накрийте її шаром фольги блискучою стороною вгору, а потім покладіть тканинний чохол назад на дошку. Спосіб може здатися дивним, але він справді працює. Різницю можна відчути вже після першого прасування.

Правильно розміщена фольга на каркасі збереже тепло і відобразить його таким чином, що одяг прасуватиметься з обох боків одночасно.

Прискорити прасування також можна, налив у праску не лише дистильовану воду, а й інгредієнт, який пом’якшить матеріал. Він також наповнить ваш одяг свіжим ароматом, зробивши його приємним у носінні. Цей інгредієнт часто є на кухні. Це сік лимона, 2-3 столові ложки якого додають кожні 100 мл дистильованої води.

Раніше "Телеграф" розповідав, як захистити речі від молі. Допоможуть натуральні засоби.

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#Праска #Прасування #Фольга #Лайфхак