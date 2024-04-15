При какой температуре смартфон разряжается быстрее: не все "юзеры" знают

Существует оптимальный диапазон температур, при котором производительность гаджета наивысшая

Вы, вероятно, замечали, что в жаркий пляжный день или в холодную морозную погоду ваш мобильный телефон начинает тупить. Это происходит из-за воздействия слишком низких или слишком высоких температур. Экстремальные условия могут значительно ухудшить производительность аккумулятора устройства.

Чтобы продлить время работы вашего телефона и избежать быстрого разряда батареи, вот простой лайфхак: старайтесь использовать свой смартфон в диапазоне температур от 0 до 35 градусов Цельсия. Это поможет оптимизировать работу батареи, сохраняя заряд на более длительное время, пишет mobile.asda.

Аккумуляторы неэффективны при экстремальных температурах, будь то жара или холод. Они быстрее разряжаются до тех пор, пока температура не стабилизируется в пределах 0-35 градусов.

Если ваш телефон перегревается, он должен предупредить вас, чтобы вы выключили его и дали остыть. Не оставляйте устройство на солнце или в мороз, так как это может повредить аккумулятор. Лучше хранить мобильный телефон в сумке или рюкзаке, а также использовать для защиты чехол.

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