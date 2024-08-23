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Закинул и готово: самый простой сливовый пирог в мультварке

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Этот пирог станет вашим любимым десертом (изображение создано с помощью ИИ)
Этот пирог станет вашим любимым десертом (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Приготовление этого пирога в мультиварке сделает весь процесс еще быстрее и легче.

Ничто так не согревается в холодное время года, как кусочек теплого, домашнего пирога со свежими сливами. Аромат корицы, сладость фруктов и рассыпчатое тесто создадут атмосферу уюта и покоя. Давайте вместе приготовим этот классический осенний десерт! Также, предлагаем рецепт шарлотки с корицей.

Ингредиенты:

  • Для теста:
  • 200 г сливочного масла (комнатной температуры)
  • 1 стакан сахара
  • 3 яйца
  • 3 стакана муки
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • Щепотка соли
  • Для начинки:
  • 1 кг спелых слив
  • 1/2 стакана сахара
  • 1 чайная ложка корицы
  • 1/4 чайной ложки мускатного ореха

Приготовление:

  1. Разогреваем духовку: Установите температуру на 180 градусов.
  2. Готовим тесто:
  • В большой миске взбейте сливочное масло с сахаром до пышной массы.
  • По одному добавьте яйца, продолжая взбивать.
  • Просейте муку с разрыхлителем и солью.
  • Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в яичную массу, аккуратно перемешивая лопаткой.
  1. Готовим начинку:
  • Сливы помойте, разрежьте пополам и извлеките косточки.
  • Смешайте половинки слив с сахаром, корицей и мускатным орехом.
  1. Формируем пирог:
  • Форму для выпечки смажьте маслом и выложите половину теста.
  • Распределите по тесту сливы с начинкой.
  • Сверху выложите остальное тесто.
  • Выпекайте в мультиварке на режиме "выпечка" 40-45 минут или до золотистой корочки.

Советы:

  • Для более сочного пирога можно добавить в начинку немного крахмала.
  • Если любите орехи, посыпьте пирог измельченными орехами перед выпеканием.
  • Подавайте пирог теплым или холодным, с шариком мороженого или взбитыми сливками.

Подаем с ароматным кофе. На основной прием пищи можно приготовить нежный пирог с капустой и капустой.

Теги:
#Рецепт #Пиріг #еда-Телеграф