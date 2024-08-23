Закинул и готово: самый простой сливовый пирог в мультварке

Приготовление этого пирога в мультиварке сделает весь процесс еще быстрее и легче.

Ничто так не согревается в холодное время года, как кусочек теплого, домашнего пирога со свежими сливами. Аромат корицы, сладость фруктов и рассыпчатое тесто создадут атмосферу уюта и покоя. Давайте вместе приготовим этот классический осенний десерт! Также, предлагаем рецепт шарлотки с корицей.

Ингредиенты:

Для теста:

200 г сливочного масла (комнатной температуры)

1 стакан сахара

3 яйца

3 стакана муки

1 чайная ложка разрыхлителя

Щепотка соли

Для начинки:

1 кг спелых слив

1/2 стакана сахара

1 чайная ложка корицы

1/4 чайной ложки мускатного ореха

Приготовление:

Разогреваем духовку: Установите температуру на 180 градусов. Готовим тесто:

В большой миске взбейте сливочное масло с сахаром до пышной массы.

По одному добавьте яйца, продолжая взбивать.

Просейте муку с разрыхлителем и солью.

Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в яичную массу, аккуратно перемешивая лопаткой.

Готовим начинку:

Сливы помойте, разрежьте пополам и извлеките косточки.

Смешайте половинки слив с сахаром, корицей и мускатным орехом.

Формируем пирог:

Форму для выпечки смажьте маслом и выложите половину теста.

Распределите по тесту сливы с начинкой.

Сверху выложите остальное тесто.

Выпекайте в мультиварке на режиме "выпечка" 40-45 минут или до золотистой корочки.

Советы:

Для более сочного пирога можно добавить в начинку немного крахмала.

Если любите орехи, посыпьте пирог измельченными орехами перед выпеканием.

Подавайте пирог теплым или холодным, с шариком мороженого или взбитыми сливками.

Подаем с ароматным кофе. На основной прием пищи можно приготовить нежный пирог с капустой и капустой.