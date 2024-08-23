Закинул и готово: самый простой сливовый пирог в мультварке
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Приготовление этого пирога в мультиварке сделает весь процесс еще быстрее и легче.
Ничто так не согревается в холодное время года, как кусочек теплого, домашнего пирога со свежими сливами. Аромат корицы, сладость фруктов и рассыпчатое тесто создадут атмосферу уюта и покоя. Давайте вместе приготовим этот классический осенний десерт! Также, предлагаем рецепт шарлотки с корицей.
Ингредиенты:
- Для теста:
- 200 г сливочного масла (комнатной температуры)
- 1 стакан сахара
- 3 яйца
- 3 стакана муки
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- Щепотка соли
- Для начинки:
- 1 кг спелых слив
- 1/2 стакана сахара
- 1 чайная ложка корицы
- 1/4 чайной ложки мускатного ореха
Приготовление:
- Разогреваем духовку: Установите температуру на 180 градусов.
- Готовим тесто:
- В большой миске взбейте сливочное масло с сахаром до пышной массы.
- По одному добавьте яйца, продолжая взбивать.
- Просейте муку с разрыхлителем и солью.
- Постепенно добавляйте сухие ингредиенты в яичную массу, аккуратно перемешивая лопаткой.
- Готовим начинку:
- Сливы помойте, разрежьте пополам и извлеките косточки.
- Смешайте половинки слив с сахаром, корицей и мускатным орехом.
- Формируем пирог:
- Форму для выпечки смажьте маслом и выложите половину теста.
- Распределите по тесту сливы с начинкой.
- Сверху выложите остальное тесто.
- Выпекайте в мультиварке на режиме "выпечка" 40-45 минут или до золотистой корочки.
Советы:
- Для более сочного пирога можно добавить в начинку немного крахмала.
- Если любите орехи, посыпьте пирог измельченными орехами перед выпеканием.
- Подавайте пирог теплым или холодным, с шариком мороженого или взбитыми сливками.
Подаем с ароматным кофе. На основной прием пищи можно приготовить нежный пирог с капустой и капустой.