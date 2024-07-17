Несет в себе угрозу и знамение: приметы о молнии

Наши предки связывали с молнией много примет.

С давних времен люди с благоговением и страхом наблюдали за молнией — могучим зрелищем, несущим в себе как разрушительную силу, так и таинственную красоту. Неудивительно, что с молнией связано множество примет и поверий, которые из поколения в поколение передавались из уст в уста. Также мы писали, к чему увидеть птицу.

Символ небесной силы:

Во многих культурах молния считалась символом божественной силы, гнева богов или их посланников. Она могла предвещать как счастье и богатство, так и беду и несчастье.

Защита от зла:

Молния также считалась защитником от злых духов и нечистой силы. Ее появление во время грозы могло предвещать очищение от негатива, обновление и новое начало.

Приметы о молнии:

Увидеть молнию — к добру.

Увидеть молнию ночью — к скорым новостям.

Услышать гром, но не видеть молнии – до путешествия.

Если молния ударит в дерево — это знак, что кто-нибудь из семьи умрет.

Если молния ударит в дом — это знак, что его ждет богатство.

Если молния ударит в поле, это знак, что будет хороший урожай.

Если молния ударит в воду – это знак, что будет много рыбы.

Если молния ударит в гору, это знак, что будет война.

Важно помнить:

Молния — это опасное явление природы, которое может нанести вред людям и имуществу. Поэтому важно соблюдать правила безопасности во время грозы.

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