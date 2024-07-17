Соседи будут спрашивать совета: как сделать свой газон идеальным

Чтобы газон радовал красотой, стоит знать, как правильно за ним ухаживать.

Газон – это не просто травяное покрытие, а настоящая зеленая жемчужина вашего сада. Он дарит чувство уюта, свежести и красоты, но для того, чтобы он всегда выглядел безупречно, за ним нужно правильно ухаживать. Также мы писали, как бороться с клевером на газоне.

Стрижка:

Стрижите газон регулярно, чтобы он не слишком вырос. Рекомендуемая высота травы – 5-7 см.

Используйте острую газонокосилку, чтобы трава не растрескивалась.

Не стригите мокрую траву, это может привести к ее повреждению.

Полив:

Поливайте газон рано утром или вечером, когда солнце не столь активно.

Используйте дождь или систему автоматического полива, чтобы вода равномерно распределялась по всему участку.

Не поливайте газон каждый день, ведь это может привести к развитию грибковых заболеваний.

Питание:

Подкармливайте газон специальными удобрениями 2-3 раза в год.

Выбирайте удобрения, подходящие для вашего типа почвы и вида травы.

Не перекармливайте газон, ведь это может привести к ожогам травы.

Прополка:

Регулярно пропалывайте газон, чтобы удалять сорняки.

Используйте для этого ручной инструмент или специальный гербицид.

Не позволяйте сорнякам разрастаться, ведь они уносят питательные вещества из почвы и портят внешний вид газона.

Борьба с вредителями и болезнями:

Регулярно осмотрите газон на наличие вредителей и болезней.

Если вы заметили повреждение, используйте соответствующие инсектициды или фунгициды.

Не затягивайте с лечением, это может привести к гибели травы.

Аэрация:

Раз в год проветривайте газон, чтобы улучшить его дренаж и доступ кислорода к корням травы.

Для этого используйте специальный аэратор или вилы.

Аэрация особенно важна, если грунт на вашем участке глинистый или плотный.

Дополнительные советы:

Не ходите по мокрому газону, ведь это может привести к его повреждению.

Не ставьте на газон тяжелые предметы, они могут оставить на нем следы.

Регулярно убирайте с газона опавшие листья и ветки.

Осенью готовьте газон к зиме: внесите фосфорно-калийные удобрения и скосите до 5 см траву.

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