Соседи будут спрашивать совета: как сделать свой газон идеальным

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Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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За газоном нужно правильно ухаживать (изображение создано с помощью ИИ)
За газоном нужно правильно ухаживать (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Чтобы газон радовал красотой, стоит знать, как правильно за ним ухаживать.

Газон – это не просто травяное покрытие, а настоящая зеленая жемчужина вашего сада. Он дарит чувство уюта, свежести и красоты, но для того, чтобы он всегда выглядел безупречно, за ним нужно правильно ухаживать. Также мы писали, как бороться с клевером на газоне.

Стрижка:

  • Стрижите газон регулярно, чтобы он не слишком вырос. Рекомендуемая высота травы – 5-7 см.
  • Используйте острую газонокосилку, чтобы трава не растрескивалась.
  • Не стригите мокрую траву, это может привести к ее повреждению.

Полив:

  • Поливайте газон рано утром или вечером, когда солнце не столь активно.
  • Используйте дождь или систему автоматического полива, чтобы вода равномерно распределялась по всему участку.
  • Не поливайте газон каждый день, ведь это может привести к развитию грибковых заболеваний.

Питание:

  • Подкармливайте газон специальными удобрениями 2-3 раза в год.
  • Выбирайте удобрения, подходящие для вашего типа почвы и вида травы.
  • Не перекармливайте газон, ведь это может привести к ожогам травы.

Прополка:

  • Регулярно пропалывайте газон, чтобы удалять сорняки.
  • Используйте для этого ручной инструмент или специальный гербицид.
  • Не позволяйте сорнякам разрастаться, ведь они уносят питательные вещества из почвы и портят внешний вид газона.

Борьба с вредителями и болезнями:

  • Регулярно осмотрите газон на наличие вредителей и болезней.
  • Если вы заметили повреждение, используйте соответствующие инсектициды или фунгициды.
  • Не затягивайте с лечением, это может привести к гибели травы.

Аэрация:

  • Раз в год проветривайте газон, чтобы улучшить его дренаж и доступ кислорода к корням травы.
  • Для этого используйте специальный аэратор или вилы.
  • Аэрация особенно важна, если грунт на вашем участке глинистый или плотный.

Дополнительные советы:

  • Не ходите по мокрому газону, ведь это может привести к его повреждению.
  • Не ставьте на газон тяжелые предметы, они могут оставить на нем следы.
  • Регулярно убирайте с газона опавшие листья и ветки.
  • Осенью готовьте газон к зиме: внесите фосфорно-калийные удобрения и скосите до 5 см траву.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в начале весны от вредителей опрыскивают деревья. Также мы писали, какие растения нельзя сажать у роз.

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