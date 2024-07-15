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Огородники поделились рецептом волшебной подкормки, которая сделает вашу капусту огромной

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Автор
Капуста требует правильного ухода (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 15 июля 2024, 09:25
Капуста требует правильного ухода (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Есть эффективный лайфхак, который поможет вам вырастить большую капусту.

Капуста – это не только источник витаминов и питательных веществ, но и настоящее украшение огорода. Ее пышные и сочные початки радуют глаз и дарят отличный урожай. Однако вырастить большую капусту — не такое простое дело, как кажется на первый взгляд. Также мы писали, какой сорт огурцов выбрать для июньской посадки, чтобы был большой урожай.

Сегодня мы поделимся с вами секретом, который поможет вам вырастить капусту, которой позавидуют все соседи! Этот бесхитростный лайфхак основан на использовании сахара – доступного и бюджетного ингредиента, который, как оказывается, обладает магической силой для капусты. Об этом пишет Униан.

Что вам понадобится:

  • Сахар (примерно 100 г на 10 л воды)
  • Вода
  • лейка

Инструкция:

  1. Приготовьте сахарный раствор: растворите сахар в теплой воде. Перемешайте до полного растворения кристаллов.
  2. Полейте капусту: Используя воронку, аккуратно полейте капусту сахарным раствором. Старайтесь не попадать на листья.
  3. Повторяйте процедуру Повторяйте полив сахарным раствором раз в неделю в течение всего периода вегетации.

Почему сахар полезен для капусты?

Сахар – это источник легкодоступной энергии для растений. Он стимулирует рост, улучшает фотосинтез и способствует лучшему усвоению питательных веществ из почвы. Кроме того, сахар привлекает полезных насекомых, опыляющих капусту и способствующих повышению урожая.

Другие советы для выращивания большой капусты:

  • Правильное место: Выбирайте солнечное и открытое место для посадки капусты.
  • Качественный грунт: Обеспечьте капусту плодородной почвой с хорошим дренажем.
  • Регулярный полив: Не допускайте пересыхания грунта, регулярно поливайте капусту, особенно в жаркую и сухую погоду.
  • Питание: Кроме сахарного раствора можно использовать и другие удобрения, чтобы обеспечить капусту необходимыми питательными веществами.
  • Защита от вредителей: Регулярно осматривайте капусту на наличие вредителей и принимайте меры по их уничтожению.

Раньше мы писали, что нельзя сажать рядом с помидорами. Также, мы делились, чем удобрять огурцы на грядке.

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