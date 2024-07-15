Городники поділились рецептом чарівного підживлення, яке зробить вашу капусту величезною

Є дієвий лайфхак, який допоможе вам виростити величезну капусту.

Капуста — це не лише джерело вітамінів та поживних речовин, але й справжня окраса городу. Її пишні й соковиті качани радують око й дарують чудовий урожай. Проте, виростити велику капусту — не така проста справа, як здається на перший погляд. Також, ми писали, який сорт огірків вибрати для червневої посадки, щоб був великий врожай.

Сьогодні ми поділимося з вами секретом, який допоможе вам виростити капусту, якій позаздрять усі сусіди! Цей нехитрий лайфхак заснований на використанні цукру — доступного й бюджетного інгредієнта, який, як виявляється, володіє магічною силою для капусти. Про це пише Уніан.

Що вам знадобиться:

Цукор (приблизно 100 г на 10 л води)

Вода

Лійка

Інструкція:

Приготуйте цукровий розчин: Розчиніть цукор у теплій воді. Перемішайте до повного розчинення кристалів. Полийте капусту: Використовуючи лійку, акуратно полийте капусту цукровим розчином. Намагайтеся не потрапляти на листя. Повторюйте процедуру: Повторюйте полив цукровим розчином раз на тиждень протягом усього періоду вегетації.

Чому цукор корисний для капусти?

Цукор — це джерело легкодоступної енергії для рослин. Він стимулює ріст, покращує фотосинтез та сприяє кращому засвоєнню поживних речовин з ґрунту. Крім того, цукор приваблює корисних комах, які запилюють капусту та сприяють підвищенню врожаю.

Інші поради для вирощування великої капусти:

Правильне місце: Вибирайте сонячне й відкрите місце для посадки капусти.

Вибирайте сонячне й відкрите місце для посадки капусти. Якісний ґрунт: Забезпечте капусту родючим ґрунтом з хорошим дренажем.

Забезпечте капусту родючим ґрунтом з хорошим дренажем. Регулярний полив: Не допускайте пересихання ґрунту, регулярно поливайте капусту, особливо в спекотну й суху погоду.

Не допускайте пересихання ґрунту, регулярно поливайте капусту, особливо в спекотну й суху погоду. Підживлення: Окрім цукрового розчину, можна використовувати й інші добрива, щоб забезпечити капусту необхідними поживними речовинами.

Окрім цукрового розчину, можна використовувати й інші добрива, щоб забезпечити капусту необхідними поживними речовинами. Захист від шкідників: Регулярно оглядайте капусту на наявність шкідників та вживайте заходів для їхнього знищення.

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