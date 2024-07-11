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Могут уничтожить весь урожай: как бороться с трипсами на розах

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Розы следует защищать от вредителей (изображение создано с помощью ИИ)
Розы следует защищать от вредителей (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Если вы заметили, что на розах появились трипсы, нужно действовать немедленно.

Розы, эти королевы сада, порой поражаются коварным вредителем – трипсом. Эти микроскопические насекомые, которые почти невозможно разглядеть невооруженным глазом, наносят непоправимый вред нежным цветам, превращая их в увядшие тени былой красоты. Также мы писали, как обрезать розы после цветения, чтобы красиво цветли.

Сегодня мы раскроем секреты обнаружения и борьбы с трипсами, чтобы ваши розы снова цвели пышно и радовали вас своим ароматом.

Кто такие трипсы и чем они опасны?

Трипсы – это крошечные насекомые (0,5-3 мм), которые питаются соком растений, прокалывая их нежные ткани. Их существует множество видов, и многие из них являются вредителями, наносящими вред не только розам, но и другим садовым и комнатным культурам.

Опасность трипсов состоит в том, что:

  • Они переносят вирусные инфекции.
  • Открывают доступ для опасных микроорганизмов и грибков.
  • Быстро размножаются в течение года.
  • Могут адаптироваться к инсектицидам.
  • Некоторые виды охраняют своих личинок и оставляют отметины для родственников.

Самыми опасными считаются:

  • Западные цветочные трипсы
  • Черные трипсы
  • Американские трипсы
  • Рязанные трипсы
  • Драценовые трипсы
  • Табачные трипсы

Как распознать трипсы на розах?

Эти вредители почти невидимы, поэтому важно быть внимательным к признакам их присутствия:

  • Беловатые или серебристые пятна на листьях.
  • Пыльца осыпается сама по себе.
  • Засыхающие и чернеющие лепестки.
  • "Обгрызенные" цветы.
  • Скопление насекомых на тыльной стороне листа (при сильном заражении).
  • Осыпание бутонов и завязей.
  • Липкость листьев.

Чтобы убедиться в наличии трипсов:

  • Сорвите цветок и встряхните его над белым листом бумаги.
  • Уложите у растения кусочек яблока или огурца.

Если вы заметили вредителей, не медлите с действиями!

Как бороться с трипсами: народные методы

На ранних стадиях заражения можно попытаться избавиться от трипсов народными средствами:

  • Настой чеснока или лука: 4 ст. л. измельченного чеснока или лука залить 1 л воды, настоять сутки, процедить и обработать растения.
  • Настой одуванчиков: 1 кг листьев или корней залить 10 л воды, настоять 3 часа, процедить и опрыскать.
  • Настой бархатцев: Высушенные цветки плотно утрамбовать, залить водой, настоять 2 дня, процедить и обработать.

Возделывать розы нужно в сухую пасмурную погоду, повторяя опрыскивание после дождя.

Важно! Эти методы нуждаются в регулярном применении и чередовании настоев.

Химические методы борьбы

Если народные средства не помогают, придется использовать инсектициды.

Рекомендации по применению инсектицидов:

  • Возделывайте розы между волнами цветения.
  • Использовать разные действующие вещества, чтобы вредители не вырабатывали иммунитет.
  • Следовать инструкциям по использованию препарата.
  • Защищать руки и лицо во время работы.

Ранее Телеграф рассказывал, чем необходимо обрабатывать деревья и кустарники в саду, чтобы защитить плоды от червей. Также, мы писали, ранее "Телеграф" писал о том, какие цветы стоит посадить на участке уже в июне.

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