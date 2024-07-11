Могут уничтожить весь урожай: как бороться с трипсами на розах
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Если вы заметили, что на розах появились трипсы, нужно действовать немедленно.
Розы, эти королевы сада, порой поражаются коварным вредителем – трипсом. Эти микроскопические насекомые, которые почти невозможно разглядеть невооруженным глазом, наносят непоправимый вред нежным цветам, превращая их в увядшие тени былой красоты. Также мы писали, как обрезать розы после цветения, чтобы красиво цветли.
Сегодня мы раскроем секреты обнаружения и борьбы с трипсами, чтобы ваши розы снова цвели пышно и радовали вас своим ароматом.
Кто такие трипсы и чем они опасны?
Трипсы – это крошечные насекомые (0,5-3 мм), которые питаются соком растений, прокалывая их нежные ткани. Их существует множество видов, и многие из них являются вредителями, наносящими вред не только розам, но и другим садовым и комнатным культурам.
Опасность трипсов состоит в том, что:
- Они переносят вирусные инфекции.
- Открывают доступ для опасных микроорганизмов и грибков.
- Быстро размножаются в течение года.
- Могут адаптироваться к инсектицидам.
- Некоторые виды охраняют своих личинок и оставляют отметины для родственников.
Самыми опасными считаются:
- Западные цветочные трипсы
- Черные трипсы
- Американские трипсы
- Рязанные трипсы
- Драценовые трипсы
- Табачные трипсы
Как распознать трипсы на розах?
Эти вредители почти невидимы, поэтому важно быть внимательным к признакам их присутствия:
- Беловатые или серебристые пятна на листьях.
- Пыльца осыпается сама по себе.
- Засыхающие и чернеющие лепестки.
- "Обгрызенные" цветы.
- Скопление насекомых на тыльной стороне листа (при сильном заражении).
- Осыпание бутонов и завязей.
- Липкость листьев.
Чтобы убедиться в наличии трипсов:
- Сорвите цветок и встряхните его над белым листом бумаги.
- Уложите у растения кусочек яблока или огурца.
Если вы заметили вредителей, не медлите с действиями!
Как бороться с трипсами: народные методы
На ранних стадиях заражения можно попытаться избавиться от трипсов народными средствами:
- Настой чеснока или лука: 4 ст. л. измельченного чеснока или лука залить 1 л воды, настоять сутки, процедить и обработать растения.
- Настой одуванчиков: 1 кг листьев или корней залить 10 л воды, настоять 3 часа, процедить и опрыскать.
- Настой бархатцев: Высушенные цветки плотно утрамбовать, залить водой, настоять 2 дня, процедить и обработать.
Возделывать розы нужно в сухую пасмурную погоду, повторяя опрыскивание после дождя.
Важно! Эти методы нуждаются в регулярном применении и чередовании настоев.
Химические методы борьбы
Если народные средства не помогают, придется использовать инсектициды.
Рекомендации по применению инсектицидов:
- Возделывайте розы между волнами цветения.
- Использовать разные действующие вещества, чтобы вредители не вырабатывали иммунитет.
- Следовать инструкциям по использованию препарата.
- Защищать руки и лицо во время работы.
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