Могут уничтожить весь урожай: как бороться с трипсами на розах

Если вы заметили, что на розах появились трипсы, нужно действовать немедленно.

Розы, эти королевы сада, порой поражаются коварным вредителем – трипсом. Эти микроскопические насекомые, которые почти невозможно разглядеть невооруженным глазом, наносят непоправимый вред нежным цветам, превращая их в увядшие тени былой красоты. Также мы писали, как обрезать розы после цветения, чтобы красиво цветли.

Сегодня мы раскроем секреты обнаружения и борьбы с трипсами, чтобы ваши розы снова цвели пышно и радовали вас своим ароматом.

Кто такие трипсы и чем они опасны?

Трипсы – это крошечные насекомые (0,5-3 мм), которые питаются соком растений, прокалывая их нежные ткани. Их существует множество видов, и многие из них являются вредителями, наносящими вред не только розам, но и другим садовым и комнатным культурам.

Опасность трипсов состоит в том, что:

Они переносят вирусные инфекции.

Открывают доступ для опасных микроорганизмов и грибков.

Быстро размножаются в течение года.

Могут адаптироваться к инсектицидам.

Некоторые виды охраняют своих личинок и оставляют отметины для родственников.

Самыми опасными считаются:

Западные цветочные трипсы

Черные трипсы

Американские трипсы

Рязанные трипсы

Драценовые трипсы

Табачные трипсы

Как распознать трипсы на розах?

Эти вредители почти невидимы, поэтому важно быть внимательным к признакам их присутствия:

Беловатые или серебристые пятна на листьях.

Пыльца осыпается сама по себе.

Засыхающие и чернеющие лепестки.

"Обгрызенные" цветы.

Скопление насекомых на тыльной стороне листа (при сильном заражении).

Осыпание бутонов и завязей.

Липкость листьев.

Чтобы убедиться в наличии трипсов:

Сорвите цветок и встряхните его над белым листом бумаги.

Уложите у растения кусочек яблока или огурца.

Если вы заметили вредителей, не медлите с действиями!

Как бороться с трипсами: народные методы

На ранних стадиях заражения можно попытаться избавиться от трипсов народными средствами:

Настой чеснока или лука: 4 ст. л. измельченного чеснока или лука залить 1 л воды, настоять сутки, процедить и обработать растения.

4 ст. л. измельченного чеснока или лука залить 1 л воды, настоять сутки, процедить и обработать растения. Настой одуванчиков: 1 кг листьев или корней залить 10 л воды, настоять 3 часа, процедить и опрыскать.

1 кг листьев или корней залить 10 л воды, настоять 3 часа, процедить и опрыскать. Настой бархатцев: Высушенные цветки плотно утрамбовать, залить водой, настоять 2 дня, процедить и обработать.

Возделывать розы нужно в сухую пасмурную погоду, повторяя опрыскивание после дождя.

Важно! Эти методы нуждаются в регулярном применении и чередовании настоев.

Химические методы борьбы

Если народные средства не помогают, придется использовать инсектициды.

Рекомендации по применению инсектицидов:

Возделывайте розы между волнами цветения.

Использовать разные действующие вещества, чтобы вредители не вырабатывали иммунитет.

Следовать инструкциям по использованию препарата.

Защищать руки и лицо во время работы.

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