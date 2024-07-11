Можуть знищити весь врожай: як боротись з трипсами на трояндах

Якщо ви помітили, що на тронядах з'явились тріпси, треба діяти негайно.

Троянди, ці королеви саду, часом вражаються підступним шкідником – трипсом. Ці мікроскопічні комахи, яких майже неможливо розгледіти неозброєним оком, завдають непоправної шкоди ніжним квітам, перетворюючи їх на зів'ялі тіні колишньої краси. Також, ми писали, як обрізати троянди після цвітіння, щоб красиво квітли.

Сьогодні ми розкриємо секрети виявлення та боротьби з трипсами, щоб ваші троянди знову цвіли пишно та радували вас своїм ароматом.

Хто такі трипси і чим вони небезпечні?

Трипси – це крихітні комахи (0,5-3 мм), які харчуються соком рослин, проколюючи їхні ніжні тканини. Їх існує безліч видів, і багато з них є шкідниками, що завдають шкоди не лише трояндам, але й іншим садовим та кімнатним культурам.

Небезпека трипсів полягає в тому, що:

Вони переносять вірусні інфекції.

Відкривають доступ для небезпечних мікроорганізмів і грибків.

Швидко розмножуються протягом року.

Можуть адаптуватися до інсектицидів.

Деякі види охороняють своїх личинок і залишають мітки для родичів.

Найнебезпечнішими вважаються:

Західні квіткові трипси

Чорні трипси

Американські трипси

Розанні трипси

Драценові трипси

Тютюнові трипси

Як розпізнати трипсів на трояндах?

Ці шкідники майже невидимі, тому важливо бути уважним до ознак їхньої присутності:

Білуваті або сріблясті плями на листках.

Пилок обсипається сам по собі.

Засихаючі і чорніючі пелюстки.

"Обгризені" квіти.

Скупчення комах на тильному боці листка (при сильному зараженні).

Обсипання бутонів і зав'язей.

Липкість листя.

Щоб переконатися в наявності трипсів:

Зірвіть квітку і струсіть її над білим аркушем паперу.

Покладіть біля рослини шматочок яблука або огірка.

Якщо ви помітили шкідників, не зволікайте з діями!

Як боротися з трипсами: народні методи

На ранніх стадіях зараження можна спробувати позбутися трипсів народними засобами:

Настій часнику або цибулі: 4 ст. л. подрібненого часнику або цибулі залити 1 л води, настояти добу, процідити і обробити рослини.

4 ст. л. подрібненого часнику або цибулі залити 1 л води, настояти добу, процідити і обробити рослини. Настій кульбаб: 1 кг листя або коріння залити 10 л води, настояти 3 години, процідити і обприскати.

1 кг листя або коріння залити 10 л води, настояти 3 години, процідити і обприскати. Настій чорнобривців: Висушені квіти щільно утрамбувати, залити водою, настояти 2 доби, процідити і обробити.

Обробляти троянди потрібно в суху похмуру погоду, повторюючи обприскування після дощу.

Важливо! Ці методи потребують регулярного застосування та чергування настоїв.

Хімічні методи боротьби

Якщо народні засоби не допомагають, доведеться використовувати інсектициди.

Рекомендації щодо застосування інсектицидів:

Обробляти троянди між хвилями цвітіння.

Використовувати різні діючі речовини, щоб шкідники не виробляли імунітет.

Дотримуватися інструкції з використання препарату.

Захищати руки та обличчя під час роботи.

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