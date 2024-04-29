Не только для добавления в пищу: как очистить слив кетчупом
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Причудливый действенный лайфхак
Прочистка сливного отверстия – дело не из легких и приятных. Однако делать это необходимо, ведь в противном случае он выглядит неэстетично и делает раковину неопрятной. Агрессивные химикаты лучше не использовать на кухне, а простые доступные средства – идеальное средство для этого. Раньше мы рассказывали, какой лайфхак по прочистке труб не сработает и приведет к потопу, а теперь делимся, как очистит слив кетчуп.
Этот лайфхак причудлив, но эффективен и действенен. Вы потратите несколько гривен на кетчуп и максимум 15 минут свободного времени. Им поделились на издании The Sun.
Как почистить слив кетчупом
- Наносим кетчуп на сливное отверстие толстым слоем. Оставляем на 10 минут.
- Смачиваем губку в теплой воде и вытираем.
- Промываем водой слив.
- Для лучшего эффекта можно натереть отверстие тряпкой из микрофибры. Так он будет блистать.
Как это работает
Кетчуп содержит кислоту, как разъедает грязь, а также якобы полирует поверхность. Томаты и уксус смягчают и позволяют избавиться от тусклых пятен на металле. Таким образом, можно очистить слив в ванной.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как удалить вмятины от ножек мебели на ковре. Мы назвали самый действенный лайфхак.