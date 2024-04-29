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Не только для добавления в пищу: как очистить слив кетчупом

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Автор
Слив станет чистым
Слив станет чистым. Фото Сгенерировано ИИ (Телеграф)

Причудливый действенный лайфхак

Прочистка сливного отверстия – дело не из легких и приятных. Однако делать это необходимо, ведь в противном случае он выглядит неэстетично и делает раковину неопрятной. Агрессивные химикаты лучше не использовать на кухне, а простые доступные средства – идеальное средство для этого. Раньше мы рассказывали, какой лайфхак по прочистке труб не сработает и приведет к потопу, а теперь делимся, как очистит слив кетчуп.

Этот лайфхак причудлив, но эффективен и действенен. Вы потратите несколько гривен на кетчуп и максимум 15 минут свободного времени. Им поделились на издании The Sun.

Как почистить слив кетчупом

  1. Наносим кетчуп на сливное отверстие толстым слоем. Оставляем на 10 минут.
  2. Смачиваем губку в теплой воде и вытираем.
  3. Промываем водой слив.
  4. Для лучшего эффекта можно натереть отверстие тряпкой из микрофибры. Так он будет блистать.

Как это работает

Кетчуп содержит кислоту, как разъедает грязь, а также якобы полирует поверхность. Томаты и уксус смягчают и позволяют избавиться от тусклых пятен на металле. Таким образом, можно очистить слив в ванной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как удалить вмятины от ножек мебели на ковре. Мы назвали самый действенный лайфхак.

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#Кетчуп #Лайфхак #Слив