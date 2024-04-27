Когда в Украине отмечается День матери: точная дата и история праздника

Во второе воскресенье мая в Украине отмечается День матери

Каждый год в мае в Украине отмечается День матери. В соответствии с Указом Президента Украины от 1999 года этот праздник отмечается во второе воскресенье мая. В 2024 году эта дата припадает на 12 мая. В этот день украинцы поздравляют и благодарят своих мам, дарят им подарки, заботу и внимание.

День матери — история праздника

Свое начало этот праздник берет с 1908 года, когда американка Анна Джервис из Филадельфии обратилась к властям с предложением чествовать матерей. Она просила установить этот праздник на государственном уровне. Для Анны это было важно, ведь она сама преждевременно потеряла свою маму.

Спустя два года, в 1910 году штат Вирджиния официально признал День матери праздником. После этого идея отмечать День матери распространилась и в других странах. В Украине этот праздник установили в 1999 году Указом Президента Украины.

День матери в Украине — когда отмечается

В Украине День матери отмечается во второе воскресенье мая. В 2024 году эта дата припадает на 12 мая. В этот день не забудьте поздравить своих самых близких и родных. Выразите свою благодарность мамам, которые подарили вам жизнь и воспитали вас. Подарите мамам букет, подарок, теплые слова и свою заботу.

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