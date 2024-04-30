Секреты яркого цвета борща

Мы рассказывали, как быстро почистить много отварных яиц. Теперь делимся секретами особенно вкусного и красивого борща.

Все знают, что один из основных показателей качества красного борща – его яркий и насыщенный цвет. Однако кулинарам не всегда удается получить "правильный" цвет. Вместе с Pixelinform рассказываем о нескольких простых уловках, которые помогут вам сделать борщ не только вкусным, но и красивым.

Секреты работы с морковью

Многие знают, что именно морковь делает борщ оранжевым, а не красным. Поэтому ее рекомендуется обжаривать отдельно. Часто морковь жарят на растительном масле, добавляя немного сливочного масла. Иногда для большего аромата и приглушения цвета используют сало. Такой способ приготовления делает борщ не только красивым, но и более насыщенным по вкусу.

Добавление кислоты к свекле

Это ежевик из важнейших моментов. Чтобы сохранить красный цвет свеклы, его нужно закрепить с помощью кислых ингредиентов. Чаще всего для этого используют томатную пасту, ягоды, лимонный сок или уксус.

Немного сахара

Добавление сахара не только "уравновесит" кислоту, но и поможет сохранить насыщенный красный цвет борща. Достаточно добавить только половину чайной ложки сахара, чтобы достичь желаемого эффекта.

Следуя этим простым секретам, вы сможете приготовить не только вкусный, но и красивый красный борщ. Также мы рассказывали о важном моменте в приготовлении холодца.