Не спешите выбрасывать: тряпки для уборки можно освежить апельсином

Вам понадобятся эти советы

Кто-то любит убирать в доме из-за того, что считает это своеобразной медитацией, а для некоторых это занятие не что иное, как проклятие. Однако, если у вас нет любимой помощницы, которая могла бы привести жилье в порядок, придется убирать самостоятельно.

Не последнюю роль в этом играют тряпки – ими вытирают пыль и пол, а также труднодоступные поверхности. Эксперты рекомендуют регулярно менять тряпку — не реже раза в месяц. Однако мы подскажем, как ее можно "реанимировать" с помощью апельсина, передают на портале "Ukr.Media".

Как освежить тряпку с помощью апельсина

Сначала необходимо тщательно постирать такую тряпку. Можно погрузить ее в ведро с кипятком, предварительно добавив немного мыла, оставить на некоторое время и постирать вручную. Также ее можно постирать в стиральной машине вместе с другими аналогичными вещами, такими как тряпка для мытья полов или посуды. С помощью этого процесса большинство бактерий уничтожится и тряпка станет чище.

Далее нужно подготовить удобную миску. Влить в нее три ложки обыкновенного уксуса и немного апельсинового сока. Затем добавить натертую цедру апельсина и тщательно смешать все компоненты. Окунуть в этот раствор тряпку и подождать 30 минут. После этого необходимо ее вынуть, ополоснуть чистой водой и оставить до полного высыхания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как отмыть плиту от жира. Также, мы писали, чем очистить пригоревшую тефлоновую сковородку.