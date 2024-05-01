Отмоет весь дом: рецепт простого, но эффективного средства для уборки

Всего из двух ингредиентов можно создать эффективное чистящее средство

Для уборки дома не обязательно использовать агрессивные химические вещества или дорогие чистящие растворы. Эффективно удалить грязь можно и с помощью самодельного средства из натуральных продуктов.

Зачастую для приготовления чистящего раствора даже не нужно покупать специальные продукты. Рецептом одного из таких делится TOP.

Как сделать домашнее чистящее средство

Для приготовления средства для уборки понадобится кожура лимона и уксус. Лимон обладает осветляющими, дезинфицирующими и антибактериальными свойствами, благодаря чему эффективно удаляет загрязнения. Кроме того, он имеет приятный, освежающий аромат. В сочетании с уксусом он удалит даже самые стойкие загрязнения.

Для приготовления жидкости понадобится:

Кожура одного лимона;

1 стакан уксуса;

стеклянная тара.

Измельчите кожуру лимона и бросьте ее в стеклянную емкость, залейте ее уксусом, перемешайте, закройте и поставьте в темное прохладное место. Через 2 недели процедите жидкость и перелейте в емкость с пульверизатором.

Использовать чистящее средство из уксуса и лимона очень просто. Просто распылите его на загрязненную поверхность и протрите мягкой тканью или влажной губкой. При чистке деликатных поверхностей сначала проверьте средство на небольшом участке.

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