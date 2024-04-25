Денежный гороскоп Таро на май: Раки улучшат свои дела, а Тельцам не стоит слушать чужие советы

Май обещает быть финансово непростым

Последний месяц весны в 2024 году многим принесет определенный кризис и застой в работе, однако некоторые наоборот смогут использовать это время для улучшение своего положения.

На это указывает финансовый расклад по картам Таро, который мы составили для всех знаков Зодиака на май 2024 года.

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А вот такие карты выпали в раскладе на деньги и работу на этот месяц:

Овен — Иерофант

Совет карты — играйте по правилам и продолжайте прилагать усилия на работе, и все будет хорошо. Однако не забывайте, что не деньги сейчас главное. Если Вы задумывались о продолжении учебы, то Вам однозначно стоит это сделать.

Телец — Дьявол

В вопросе денег Дьявол обычно говорит о большой жажде денег и концентрации усилий исключительно на достижении материальных благ, при этом не самыми "чистыми" средствами. Ситуация может вынудить Вас совершить недобросовестные действия, о которых Вы скорее всего пожалеете. Советов окружающих лучше пока не слушайте.

Близнецы — перевернутый Туз кубков

Пока все блага, судьбоносные встречи и возможности разбогатеть пройдут мимо Вас, а надежды на улучшение финансового положения не оправдаются. Ваши попытки либо не оправдаются успехом, либо Вы не сможете их достойно реализовать.

Рак — Маг

Даром на Вас богатство не свалится, но Вы определенно достигнете успехов благодаря труду и предприимчивости, — ближайший месяц будет благоприятным для этого.

Лев — перевернутая Башня

Вы в мае можете ощущать потерю мотивации и вдохновения, нежелание что-либо делать, может даже дойти до бессонницы и депрессивного настроения, на фоне чего поступления новых финансов ожидать не стоит. Однако, если Вы искали новую работу, — возможно именно сейчас можете ее найти.

Дева — перевернутая Девятка пентаклей

Перевернутой эта карта предупреждает о безрассудстве и финансовых потерях, — возможно, Вы где-то не прислушаетесь к зову сердца, примете неверное решение и ошибетесь. Вы можете потерять что-то, добытое большим трудом, столкнуться с предательством или мошенничеством. Будьте бдительны.

Весы — Пятерка пентаклей

Это карта плохих времен, тех самых "черных дней", нищеты, разорения и финансовых трудностей. В мае Вам может выпасть необходимость экономить и просить кого-то о помощи с деньгами.

Скорпион — перевернутая Пятерка кубков

Скоро Вы можете обрести утерянное, — получить новую работу, возобновить деловые контакты, начать дело заново. Однако также карта говорит, что Вы будете склонны переживать из-за проблем, которые сами себе придумали, что может стать препятствием.

Стрелец — Паж мечей

Ждите в мае новостей, связанных с деньгами. Также карта рекомендует сесть и заняться анализом своих расходов и доходов, возможно пересмотреть свои планы, — сейчас для этого очень благоприятный момент.

Козерог — перевернутая Семерка жезлов

В этом положении карта говорит, что Вы не сможете правильно организовать свою работу и отстоять точку зрения, что может принести проблемы и неудачи. Сделайте выводы из этой ситуации.

Водолей — Рыцарь пентаклей

Эта карта говорит, что Вы достигнете желаемых результатов, однако не сейчас, а спустя время, при этом придется честно потрудиться для этого. На легкие деньги рассчитывать не стоит и от рисков пока лучше воздержаться.

Рыбы — перевернутая Колесница

В этом положении карта предупреждает, что Вы можете потерять контроль над эмоциями, из-за чего могут быть проблемы и потери, крушение планов в ближайший месяц.