Идете в храм раз в год на Пасху? В ПЦУ объяснили, имеет ли это смысл

Иногда бывает так, что придя однажды, мы в церкви остаемся навсегда, подчеркнул митрополит

Даже если человек посетит храм раз в год, в праздник Пасхи, это все равно будет иметь духовный смысл. Даже такое редкое посещение может стать началом пути человека к Богу.

Об этом "Телеграфу" рассказал митрополит Переяславский и Вишневский ПЦУ Александр (Драбинко) в интервью "Пасха – это Христос, а не колбаса: о пасхальных символах под хвостом зайчика, женщинах в брюках и уклонистах".

"Бывает, когда человек принудительно, один раз по долгу приходит в храм, или его посылают родители посвятить пасху, может, зайдя в храм, или пообщавшись со священником в этот день, или праздничная обстановка в храме, может выровнять дорогу и такой человек начнет чаще ходить и посещать храм Божий. Начинать нужно с малого. С неба тоже ничего не падает, и мы обретаем свою духовную жизнь и свое совершенствование каким-то трудом. Этот труд может начинаться именно с такого, хоть редкого, но все же посещения храма", — объяснил митрополит Александр.

Однако, подчеркнул он, родным не стоит тянуть человека в храм, лучше убеждать добрым словом. Митрополит напомнил, что в Евангелии есть такая фраза – царство Божие берется силой.

"Иногда бывают такие случаи. Конечно, насилие в духовной жизни никогда к добру не приводило, мы знаем это по средневековью. Поскольку я убежден, что в храм нужно идти, то должен добрым словом пытаться убедить своего ближнего. Иногда бывает так, что придя однажды, мы в церкви остаемся навсегда", — резюмировал митрополит Александр.

Ранее "Телеграф" публиковал список храмов ПЦУ, в которых можно в этом году в Киеве освятить пасхальную корзину. Это можно сделать в разных районах столицы.