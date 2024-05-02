Никогда не бросайте в компост эти продукты: они все испортят

Узнайте, как не превратить компостную кучу в приманку для вредителей

Некоторые дачники обустраивают на своих земельных участках компостные ямы. Это разумный способ утилизировать отходы и получить натуральную подкормку для растений. К тому же компост помогает почве сохранять влагу и питательные вещества, привлекает полезные организмы.

Но наличие компостной ямы не означает, что в нее можно сбрасывать абсолютно все отходы. Если конечной целью компостирования является производство полезных удобрений для растений, следует тщательно продумать наполнение ямы. Есть продукты, которые категорически нельзя там перерабатывать. Перечень публикует Telegram- канал СОДа.

Что нельзя бросать в компостную яму

Молочные продукты, такие как молоко, сметана, йогурт, сыр и масло, не следует компостировать, поскольку они также привлекают вредителей. То же самое касается масел и жиров.

Мясо и рыба, а также яйца и продукты из птицы могут размножать бактерии, вызывать проблемы с запахом и приводить к появлению вредителей, таких как крысы.

Глянцевая бумага. Газетная бумага подходит для переработки в компост. А вот журналы — нет, так как они содержат вредные для органики элементы.

Кроме того, в компостную яму нельзя бросать обработанную древесину, зараженные растения, сорняки с семенами и экскременты кошек и собак.

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