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Пасха 2024: поздравьте близких яркой открыткой или картинкой с пожеланиями

Автор
Галина Струс Галина Струс
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Автор
Поздравьте родных и близких с Пасхой
Поздравьте родных и близких с Пасхой. Фото Коллаж "Телеграф"

В этом году Пасха отмечается в воскресенье, 5 мая

Православные и греко-католики отмечают большой церковный праздник Пасхи в воскресенье, 5 мая. В этот день поздравьте близких с Воскресением Христовым, напишите теплые слова и отправьте милую открытку или картинку с пожеланиями.

Пасха — один из важнейших христианских праздников, который знаменует Христово воскресение. В Украине этот семейный праздник любят и пышно отмечают. Даже во время войны в нашей стране поддерживают вековые традиции, пекут пасочки и ходят на богослужения в храмы.

В этом году Пасха отмечается в воскресенье, 5 мая. При этом традиционного выходного на второй день Пасхи — в понедельник, 6 мая, в украинцев официально не будет. Все из-за действия военного положения, которое отменило все государственные и религиозные выходные.

Чтобы поднять настроение близким и напомнить им о своей любви и заботе, отправьте милое сообщение в соцсетях или мессенджерах. "Телеграф" подготовил милые картинки и открытки, чтобы вы могли поздравить родственников, друзей, кумовей коллег или просто знакомых с большим христианским праздником.

Пасха 2024, открытки, поздравления
Пасха 2024, праздник, открытки, картинки
Пасха 2024, открытки, картинки, поздравления
Пасха 2024, праздник, открытки, картинки, поздравления, стихи
Пасха 2024, праздник, открытки, картинки
Пасха 2024, праздник, открытки, картинки, поздравления

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько выходных в мае 2024 и что будут отмечать украинцы. Полный календарь праздников и выходных.

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#Открытки #Пасха 2024