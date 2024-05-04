Пасха 2024: поздравьте близких яркой открыткой или картинкой с пожеланиями

В этом году Пасха отмечается в воскресенье, 5 мая

Православные и греко-католики отмечают большой церковный праздник Пасхи в воскресенье, 5 мая. В этот день поздравьте близких с Воскресением Христовым, напишите теплые слова и отправьте милую открытку или картинку с пожеланиями.

Пасха — один из важнейших христианских праздников, который знаменует Христово воскресение. В Украине этот семейный праздник любят и пышно отмечают. Даже во время войны в нашей стране поддерживают вековые традиции, пекут пасочки и ходят на богослужения в храмы.

В этом году Пасха отмечается в воскресенье, 5 мая. При этом традиционного выходного на второй день Пасхи — в понедельник, 6 мая, в украинцев официально не будет. Все из-за действия военного положения, которое отменило все государственные и религиозные выходные.

Чтобы поднять настроение близким и напомнить им о своей любви и заботе, отправьте милое сообщение в соцсетях или мессенджерах. "Телеграф" подготовил милые картинки и открытки, чтобы вы могли поздравить родственников, друзей, кумовей коллег или просто знакомых с большим христианским праздником.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько выходных в мае 2024 и что будут отмечать украинцы. Полный календарь праздников и выходных.